2023 Macau GP öncesinde geçici pole pozisyonu Mini'nin

Sabahki serbest antrenman seansında en hızlı olan Theodore Prema sürücüsü, en hızlı turunu damalı bayrağa kadar sakladı ve son anda en hızlı turunu attı.

Mini'nin bu çabası Williams Academy'nin genç pilotu Luke Browning'i (Hitech) 0.497 saniyelik etkileyici bir farkla geçmesini sağlarken Ferrari Academy pilotu Dino Beganovic (Theodore Prema) üçüncü oldu.

Ancak son zamanların pek bir önemi yoktu çünkü yarışçıların çoğu yeni lastikleri kullanmaktan kaçındı. Çoğu sürücü, yeni lastiklerini Cuma günkü kritik son sıralama seansı için saklamayı tercih etti.

Sürücüler ayrıca, üç ayrı kırmızı bayrağın bir dizi gecikmeyi tetiklemesi ve araçları pite geri dönmeye zorlaması nedeniyle planlanan 40 dakikalık sıralama seansında bir ritim oluşturmakta zorlandılar.

İlk duraklama sadece yedi dakika sonra, eski Formula 1 pilotu Juan Pablo'nun oğlu Campos sürücüsü Sebastian Montoya'nın Lisboa virajında bariyerlere çarpmasıyla gerçekleşti.

Seans beş dakikadan biraz daha uzun bir süre devam ettikten sonra, iki aracın aynı virajda kaçış yoluna girmesinin ardından ikinci kez kırmızı bayrak çıktı.

Her ne kadar van Amersfoort Racing'den Tommy Smith ve Trident'ten Ugo Ugochukwu sonunda kendi güçleriyle tekrar yola devam edebilmiş olsalar da, yarış kontrolünün kırmızı bayrak çekmekten başka seçeneği yoktu çünkü araçları başlangıçta tehlikeli bir pozisyonda durmuş görünüyordu.

Üçüncü kırmızı bayrak, Rodin Carlin'den Zane Maloney'in Moorish Hill bölümünde duvara çarpmasının ardından damalı bayrağa 16 dakikadan az bir süre kala geldi. Çarpmanın etkisiyle aracının sol tarafı ağır hasar gördü ve pist üstünde durdu.

Fotoğraf: Macau GP Gabriele Minì, SJM Theodore Prema Racing

Görevlilerin Lisboa'daki bariyerleri onarma fırsatı bulduğu uzun bir aranın ardından, seansın en hızlı turları seans sonunda atıldı.

İlk olarak Hitech'in GB3 mezunu Alex Dunne zirveye çıkarken, Browning iki dakika kala kendisini kısa süreliğine zirveye taşıyan bir zamanlamayla yeterince başarılı olmuş gibi görünüyordu. Ancak Britanyalı pilot, bu sezon F3'te Hitech adına yarışan Mini'nin yarış sonundaki en iyi turunu atmasıyla ikinci sıraya geriledi.

Franco Colapinto'nun yerine son anda çağrılmasının ardından MP Motorsport ile kategoriye geri dönen 2019 F3 şampiyonu Dennis Hauger dördüncü en hızlı isim olurken, Dunne'ın daha önceki çabası beşincilik için yeterli oldu.

Kategoriye geri dönen bir diğer isim Isack Hadjar (Hitech) sıralamalarda altıncı olurken, IndyCar sürücüsü Marcus Armstrong MP Motorsport adına yedinci oldu.

Bu hafta sonu Macau'yu üç kez kazanan ilk sürücü olma şansına sahip olan Formula E yarışçısı Dan Ticktum, Rodin Carlin adına yarışı 10. sırada tamamladı.