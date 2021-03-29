Zhou, Alpine Akademisi'ndeki rakiplerini yenmekten memnun

Takımdaki üçüncü yılına giren UNI Virtuosi F2 sürücüsü, Cuma günü pole pozisyonunu almasının ardından, Pazar yarışını hatasız götürerek kazandı ve harika bir hafta sonu geçirdi.

Zhou, ikinci yarışta akademiden rakipleri Oscar Piastri ve Christian Lundgaard’ın arkasına düştü ancak kendisinde kullanılmış lastik olmasından dolayı, yeni lastikli rakiplerini geçmekte zorlandı.

Yine de ikinci yarış, Alpine Akademi sürücülerinin, Formula 1'le ilgili planlarda yer alabileceğinin bir göstergesi oldu.

Alpine Akademisi'nde yer alan üçlü, hafta sonu boyunca ‘yıldız potansiyellerini’ gösterdiler. Formula 2 çaylağı Piastri güçlü sıralama turları, ilk yarıştaki beşinciliği ve ikinci yarıştaki müthiş zaferi sonrası, dikkatleri üzerine çekti.

Akademi sürücülerinin performansları göz önüne alındığında, Zhou bunun ‘’iyi hissettirdiğini’’ söyledi.

Race winner Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing celebrates in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından Piastri’nin galibiyeti sorulan Zhou, ‘’Burada kendi şampiyonluğumuz için çabalayıp, sert ama adil şekilde yarışıyoruz, ancak üstlerde olmak iyi bir his.’’

‘’Cumartesi kesinlikle şanssızlıktı. Son turda lider kalamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Ancak Pazar günü bunu telafi ettim ve bu gün en önemli gündü. Bu yıl uzun olacak, ben de zorlamaya devam edeceğim.’’

‘’Hepimiz çok hızlıydık ve son ana kadar zorlu bir savaş olacak." dedi.

Pazar günkü yarışı kazanmasının ardından, geçtiğimiz sezonki Avusturya yarışını da şöyle hatırladı: ‘’Geçtiğimiz sezon Avusturya galibiyeti, yaşadığımız sorunlar sebebiyle elimizden alınmış gibi hissediyorum. Bu yıl güçlü başlamayı denedik. Sıralamalarda ve ana yarışta da performansımızı gösterdik.’’

"Cumartesi günkü yarışların çılgınlığı göz önüne alındığında, gerçekten çok fazla şey yapmayı beklemiyordum ama kilit nokta iyi puanlar almak ve kazanmaya çalışmaktı."

‘’Kesinlikle geçen sezonki üzüntümüzü telafi ettim ve başardıklarımızla mutluyum."

Zhou şu anda şampiyonayı, F2 çaylağı Liam Lawson’un 11 puan önünde götürüyor.

Bir sonraki yarış 20-22 Mayıs tarihleri arasında Monako’da gerçekleştirilecek.