Yeni F2/F3 formatı tanıtıldı

2005 yılında GP2 adı altında Formula 1'in destek serisi olan Formula 2, şimdiye kadar iki yarış düzenliyordu ve bunlardan biri cumartesi, diğeri ise pazardı. Cumartesi günü yapılan yarışın sonucuna göre pazar günkü yarışın gridi belirleniyordu.

Ancak yeni sezonla birlikte artık hafta sonunda üç yarış olacak ve formatta köklü değişiklikler yapılacak.

Yeni formatta artık cumartesi günü iki sprint yarışı olacak. Feature yarışı ise artık pazar günü koşulacak.

Antrenmanlar ve sıralama turları her zaman olduğu gibi cuma günü yapılacak. Antrenman seansı toplamda 45 dakika sürecek. Sıralama turları ise 30 dakika üzerinden koşulacak ve sonucuna göre pazar günkü yarışın gridi belirlenecek.

İki sprint yarışı 45'er dakika yani 120 km üzerinden koşulacak. Pazar günkü feature yarışı ise 170 km üzerinden gerçekleştirilecek. Bu da bir saate denk geliyor.

Önceki yıllarda sprint yarışının gridi, cumartesi günkü feature yarışının sonucuna göre belirleniyordu. Buna göre feature yarışında ilk sekize girenler sprint yarışında tersten diziliyorlardı.

2021'den itibaren, birinci sprint yarışının başlangıç ​​gridi, sıralama turlarında ilk 10'a giren ismin ters şekilde dizilmesiyle belirlenecek.

İkinci sprint yarışının gridi ise, ilk sprint yarışında ilk ona girenlerin tersten dizilimiyle oluşacak.

Formula 3'te ise Cumartesi 40'ar dakikadan iki yarış (sprint) yapılacak. Pazar günü ise yine 40 dakikalık bir başka (feature) yarış daha yapılacak.

Serinin ilk sprint yarışının gridi, sıralama turlarında ilk 12'nin tersine çevrilmesiyle belirlenecek.

İkinci yarışta ise ilk yarışın sonuçları baz alınacak ve bu yarışta ilk 12'ye girenler yine ters çevrilecek ve grid belirlenecek.

Sprint yarışını kazananlar 15 puan alırken, feature yarışını kazanan 25 puan alacak. Ayrıca en hızlı tur 2 puan, pole pozisyonu ise 4 puan olacak.

Bu da bir hafta sonunda alınabilecek maksimum puan sayısının 48'den 65'e çıktığı anlamına geliyor.