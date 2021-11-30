Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Caldwell, Campos Racing ile 2022 F2 sezonunun son iki yarışına katılacak
FIA F2 / Jeddah Haberler

Williams ve Red Bull'un genç sürücüleri F2'de yarışacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Williams Formula 1 akademisinde yer alan Logan Sargeant ve Red Bull'un genç sürücüsü Jack Doohan, bu hafta sonu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yarışlarda, Formula 2'ye adım atacaklar.

Williams ve Red Bull'un genç sürücüleri F2'de yarışacak

Sargeant, Cidde Cadde Pistin'deki ilk yarışına HWA Racelab ile katılırken, Doohan bu hafta sonu yapılacak yarışta ve önümüzdeki ay Abu Dhabi'de düzenlenecek son yarışa MP Motorsport ile yarışacak.

Bu hafta sonu yapılacak yarış, son iki sezonda Formula 3'te mücadele eden ikilinin, F2'deki ilk yarışı olacak.

Sargeant, Prema'dan takım arkadaşı Oscar Piastri'nin mutlu sona ulaştığı 2020 F3 sezonunda şampiyonluk savaşı verip üçüncü olmuştu.

Bu sezon finansal sebeplerle ancak sezon başladıktan sonra koltuk bulabilen Sargeant, Charouz Racing ile F3'e döndü. Sochi'de yarış kazandı ve üç kez de podyum aldı.

F3 sezonunun son yarışının ardından Sargeant, Williams'ın genç sürücü akademisine katıldı ve İngiliz şirketle uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Doohan ise yılın son iki yarışında MP Motorsport takımında Richard Verschoor'un yerini alacak. Bu yıl güçlü bir F3 sezonunu geride bırakan motosiklet efsanesi Mick Doohan'ın oğlu, dört galibiyet ve üç podyum almayı başardığı yılı ikinci bitirdi.

Bu hafta sonu F2'de başka yeni yüzler de olacak. Clement Novalak ve Olli Caldwell, bu hafta sonu F2'de mücadele edecekler. Novalak, MP Motorsport'ta Doohan'ın takım arkadaşı olacak. Caldwell ise Campos'ta David Beckmann'ın yerine geçecek.

Logan Sargeant, Williams Driver Academy

Logan Sargeant, Williams Driver Academy

Photo by: Williams

paylaşım
yorumlar
Caldwell, Campos Racing ile 2022 F2 sezonunun son iki yarışına katılacak
Önceki haber

Caldwell, Campos Racing ile 2022 F2 sezonunun son iki yarışına katılacak
Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Latvala, takım patronu olarak ilk yılının "mükemmel" geçmesine şaşırmış Rally Monza
WRC

Latvala, takım patronu olarak ilk yılının "mükemmel" geçmesine şaşırmış

Toyota, Ogier'nin Rally1 aracıyla yapacağı ilk testi iptal etti Rally Monza
WRC

Toyota, Ogier'nin Rally1 aracıyla yapacağı ilk testi iptal etti

Hyundai’nin 2022 WRC aracı, prototipten "çok farklı" olacak Rally Monza
WRC

Hyundai’nin 2022 WRC aracı, prototipten "çok farklı" olacak

Son Haberler

Williams ve Red Bull'un genç sürücüleri F2'de yarışacak
FIA F2 FIA F2

Williams ve Red Bull'un genç sürücüleri F2'de yarışacak

Caldwell, Campos Racing ile 2022 F2 sezonunun son iki yarışına katılacak
FIA F2 FIA F2

Caldwell, Campos Racing ile 2022 F2 sezonunun son iki yarışına katılacak

Boschung, F2'de Campos ile anlaşmasını yeniledi
FIA F2 FIA F2

Boschung, F2'de Campos ile anlaşmasını yeniledi

Calan Williams, Abu Dhabi F2 testine Trident ile katılacak, Cem de piste çıkmaya hazırlanıyor
FIA F2 FIA F2

Calan Williams, Abu Dhabi F2 testine Trident ile katılacak, Cem de piste çıkmaya hazırlanıyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.