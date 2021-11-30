Williams ve Red Bull'un genç sürücüleri F2'de yarışacak

Sargeant, Cidde Cadde Pistin'deki ilk yarışına HWA Racelab ile katılırken, Doohan bu hafta sonu yapılacak yarışta ve önümüzdeki ay Abu Dhabi'de düzenlenecek son yarışa MP Motorsport ile yarışacak.

Bu hafta sonu yapılacak yarış, son iki sezonda Formula 3'te mücadele eden ikilinin, F2'deki ilk yarışı olacak.

Sargeant, Prema'dan takım arkadaşı Oscar Piastri'nin mutlu sona ulaştığı 2020 F3 sezonunda şampiyonluk savaşı verip üçüncü olmuştu.

Bu sezon finansal sebeplerle ancak sezon başladıktan sonra koltuk bulabilen Sargeant, Charouz Racing ile F3'e döndü. Sochi'de yarış kazandı ve üç kez de podyum aldı.

F3 sezonunun son yarışının ardından Sargeant, Williams'ın genç sürücü akademisine katıldı ve İngiliz şirketle uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Doohan ise yılın son iki yarışında MP Motorsport takımında Richard Verschoor'un yerini alacak. Bu yıl güçlü bir F3 sezonunu geride bırakan motosiklet efsanesi Mick Doohan'ın oğlu, dört galibiyet ve üç podyum almayı başardığı yılı ikinci bitirdi.

Bu hafta sonu F2'de başka yeni yüzler de olacak. Clement Novalak ve Olli Caldwell, bu hafta sonu F2'de mücadele edecekler. Novalak, MP Motorsport'ta Doohan'ın takım arkadaşı olacak. Caldwell ise Campos'ta David Beckmann'ın yerine geçecek.

Logan Sargeant, Williams Driver Academy Photo by: Williams