Williams, 2022'de Trident ile Formula 2'de yarışacak

Avustralyalı sürücü, geçen yılın sonlarında gerçekleştirilen Abu Dhabi sezon sonu testinde yer almıştı ve şimdi İtalyan takımla resmi kontratı imzaladı.

Formula 2 aracında daha önce hiç deneyimi olmayan Williams, üç günlük testin ilk gününde en hızlı 10. isimdi.

Williams'ın Formula 2'ye geçişi, Formula 3'te Jenzer Motorsport ile geçirdiği iki yılın ardından geldi. 2021'de, ilk podyumunu aldığı sezonu ancak 19. bitirebilmişti.

Williams, "Trident Motorsport gibi inanılmaz derecede rekabetçi ve profesyonel bir ekibin beni kadrosuna dahil etmeyi kabul etmesinden son derece gurur duyuyorum."

"Son birkaç ayda ve sezon sonu testinde takımdakilerle çok iyi çalıştım."

"Önümde eşsiz bir şans var ve tüm potansiyelimi kullanıp, yeteneklerimi pist üstünde göstermek için yüzde 100'ümü vereceğim. Trident Motorsport'un beni takıma bu kadar sıcak şekilde karşılaması ve bana inanmasından dolayı çok mutluyum." dedi.

Trident takım yöneticisi Giacomo Ricci, Williams'ın Abu Dabi testinde kendileri etkilediğini söyledi.

"Calan Williams'ı kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Geçen Aralık ayında Yas Marina'da yapılan sezon sonu FIA Formula 2 testinde çok başarılıydı. Calan, böylesine rekabetçi araca çabucak adapte oldu ve genel performans ve yarış simülasyonları açısından önemli işaretler verdi."

"Teknik personelimiz, Calan'ın performansından gerçekten etkilendi ancak her gün, rekabetçi olmak için ortaya koyduğu iş etiği ve bağlılığı da etkileyiciydi."

"Bu özellikler, kendisi ve takım arasında güçlü bir bağ oluşturdu. Trident Motorsport, bu sebepten ötürü FIA Formula 2 Şampiyonası gibi gerçekten zorlu bir seri için böylesine güçlü bir sürücüyle anlaşmaktan mutluluk duyuyor."

2022 F2 testleri 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak.