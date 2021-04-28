Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak

Hollandalı sürücü, başlangıçta sadece Bahreyn yarışı için Trident ile anlaşma imzalamıştı, ancak her iki taraf da ilk yarışın ardından ortaklığı sürdürme kararı aldılar.

Viscaal geçen yıl MP Motorsport ile FIA F3 serisinde yarışmış ve sezonu 13. sırada tamamladıktan sonra bu yıl F2'ye geçmişti.

21 yaşındaki genç pilot, F3'teki ikinci yılında Silverstone'daki zaferi gibi bazı güçlü performanslar ortaya koymayı başardı.

Bahreyn'de başlayan 2021 F2 sezonuna da nispeten iyi başlayan Viscaal, her ne kadar puan almayı başaramasa da, dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi.

Viscaal, "Sezonun geri kalan kısmında Trident'e katılacağım için çok mutluyum. Bu, kesinlikle inanılmaz bir meydan okuma olacak. Bunu Trident ekibi ile yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Trident takım yöneticisi Giacomo Ricci ise, "Trident Motorsport, Bent Viscaal'ın FIA Formula 2 Şampiyonası'nın kalan yedi yarışında takım adına mücadele edeceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyor." dedi ve anlaşmadan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Viscaal-Trident anlaşmasıyla beraber sürücü kadrosuyla ilgili belirsizliğe sahip olan tek takım MP Motorsport oldu.

Richard Verschoor, Bahreyn'de takımın ikinci koltuğuna geçen isim olsa da, taraflar henüz tam sezonluk bir anlaşma yapmadılar.

F2 Şampiyonası, 20-22 Mayıs'ta Monako'da devam edecek.

Bent Viscaal, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd