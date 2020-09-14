Vips, Sochi’de F2’de yarışmaya devam edecek, Super Formula’yı kaçıracak

Vips, F2’nin Barcelona ayağında kaza geçirip sakatlanan Sean Gelael’in yerine DAMS’e katılıp Spa, Monza ve Mugello ayaklarında mücadele etti.

Estonyalı sürücü, Japonya’daki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Motegi’deki Super Formula ayağına gidememiş ve beklenmedik şekilde F2 için uygun hale gelmişti.

Spa ve Monza’da puan alamayan Vips, Mugello’da daha rekabetçi bir hafta sonu geçirdi. İlk yarışta yedinci olan genç sürücü, sprint yarışında üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Yaptığı açıklama ile DAMS, Vips’in 26-27 Eylül’deki Sochi ayağında da takımla beraber olacağını duyurdu. Vips böylece Super Formula’nın Okoyama ayağını kaçıracak.

Vips’in Super Formula’da Mugen ekibindeki yerini, Motegi’de olduğu gibi Ukyo Sasahara’nın doldurması bekleniyor. Sasahara, Motegi’de 11. olmuştu.

Vips’in bir 2021 Formula 1 koltuğu için gerekli olan süperlisansı elde etme şansı gitgide azalıyor. Vips, F2’nin Mugello ayağında yer alabilmek için Red Bull Ring’de gerçekleştirilecek Formula Regional’daki koltuğundan vazgeçmişti.