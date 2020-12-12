Vips, gelecek yıl F2'de yarışacak

20 yaşındaki Vips, bu yıl Team Mugen ile Super Formula'da yarışmayı planlıyordu ancak COVID-19'un patlak vermesi ve Japonya'ya getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.

Vips son yarışlarda Red Bull'un F1 programında daha fazla rol almaya başladı ve Türkiye Grand Prix'sinde takımın resmi yedek pilotu oldu.

Bu yıl aynı zamanda Sean Gelael'in sakatlığı nedeniyle DAMS'taki koltuğundan ayrılması sonrası sekiz F2 yarışında yer aldı.

Vips'in yeni sezonda F2'de tam sezon yarışmasına kesin gözüyle bakılıyordu ve Red Bull takım patronu Christian Horner, Estonyalı sürücünün F2'de tam sezon yarışacağını doğruladı.

Horner, "O, genç ekibimizin bir üyesi ve kesinlikle yetenekli. Bu yıl zor bir yıl geçirdi çünkü Japonya Super Formula'da yarışacaktı ve bunu yapması mümkün olmadı."

"Formula 2'de bazı yarışlara çıktı ve kesinlikle çok yetenekli. Önümüzdeki yıl Formula 2'de yarışacak." dedi.

Vips, bu hafta Bahreyn'de düzenlenen üç günlük F2 testine Hitech GP ile katılmıştı ve önümüzdeki yıl da bu takımla yarışması bekleniyor.