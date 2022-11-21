Vesti, 2023 F2 sezonunda Prema ile yarışacak

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Prema ile bağları geçmişe dayanan Vesti, 2019'da İtalyan takımla Formula Regional European Championship şampiyonluğuna ulaşmış, sonraki sezon yine Prema ile F3'e yükselmişti.

Formula 2'deki çaylak sezonunu ART ile geçiren ve şampiyonayı dokuzuncu sırada tamamlayan Danimarkalı sürücü, sezonu bir galibiyet ve üç podyumla kapatmayı başardı.

Nispeten başarılı geçen sezonun ardından eski takımı Prema ile yeniden anlaşan Vesti'nin takım arkadaşı ise Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Ollie Bearman olacak.

Son altı senede Charles Leclerc, Mick Schumacher ve Oscar Piastri ile üç kez pilotlar şampiyonluğuna ulaşan Prema, Dennis Hauger-Jehan Daruvala ikilisiyle ise yollarını ayırıyor.

Vesti, "2023 F2 sezonundan itibaren Prema ile yarışacak olmak benim için harika bir haber."

"2019 sezonunda Prema ile FRECA şampiyonluğuna ulaşmıştık, bu nedenle takımı da oldukça iyi tanıdığımı söyleyebilirim."

Frederik Vesti, ART Grand Prix, Richard Verschoor, Trident Photo by: Motorsport Images

"Prema harika bir takım ve 2023'te F2 şampiyonluğuna ulaşmak için bana en iyi fırsatı sunuyor. Büyük hayallerim var ve Prema ile bu hayallerimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum."

"2023 sezonunun inanılmaz derecede yakın geçeceğine şüphe yok, ancak sezon boyunca hızlı ve istikrarlı olmak için her şeyimi vereceğim." dedi.

Prema patronu Rene Rosin, "Frederik'i tekrar aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisi hızlı ve çalışkan bir sürücü, bunu 2019 ve 2020 sezonlarında görme şansımız oldu."

"Güçlerimizi tekrar birleştirmeyi ve önümüzdeki sezon birlikte neler başarabileceğimizi görmeyi dört gözle bekliyoruz."

"Yetenekleri ve deneyimiyle şampiyonluk mücadelesi vermesini bekliyoruz ve onu elimizden gelen en iyi şekilde desteklemeye kararlıyız." dedi.