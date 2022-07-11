Verschoor ve Daruvala'nın aldığı cezayla Avusturya F2 zaferi Sargeant'a geçti

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Trident sürücüsü Verschoor, pazar günkü yarışa kuru zemin lastikleriyle başlayarak kumar oynadı ve bu kumarın tutmasıyla, en yakın rakibi Jehan Daruvala'nın 13 saniye önünde galibiyete ulaşan isim oldu.

Campos sürücüsü Roberto Merhi normalde ikinci olmuştu ancak kendisine verilen beş saniyelik cezayla geriye düştü. Böylelikle sıralama Verschoor, Daruvala, Logan Sargeant ve Enzo Fittipaldi şeklinde oldu.

Fakat damalı bayrağın ardından Verschoor yolda kaldı ve pite tıbbi araçla döndü. FIA teknik delegesinin araçta yaptığı incelemede, yakıt deposunda inceleme için yeterli yakıt olmadığı anlaşıldı.

Bu nedenle diskalifiye edildi ve galibiyet Prema Racing sürücüsü Daruvala'ya geçti.

Ancak Hintli sürücü, takımının yarış öncesinde gridde kendisine avantaj getirecek şekilde zemini kurutmaya çalışması nedeniyle 20 saniyelik bir zaman cezası aldı.

Daruvala genel klasmanda 12. sıraya gerilerken, sıralama tamamen değişti. Böylelikle galibiyet, Carlin sürücüsü Sargeant'a giderken, Fittipaldi ikinci ve Merhi üçüncü oldu.

Bu aynı zamanda Ralph Boschung'un yerine piste çıkan eski F1 pilotu Merhi'nin de podyuma çıktığı anlamına geliyordu.

Merhi, bu podyumu geçen yıl hayatını kaybeden takım patronu Adrian Campos'a adadı.

Bu sonuçların ardından Drugovich şampiyonada 154 puanla ilk sırada yer alırken, Sargeant 115 puanla ikinci sıraya çıktı ve onu 114 puanla Theo Pourchaire takip ediyor.

Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi, puanını 75 yapmasının ardından beşinci sıraya kadar çıktı.

Jehan Daruvala, Prema Racing Photo by: Red Bull Content Pool