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FIA F2 / Abu Dhabi Haberler

Verschoor, Abu Dhabi F2 yarışında Fittipaldi'nin yerini alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Richard Verschoor, bu hafta sonu Abu Dabi'deki FIA Formula 2 sezon finalinde, son yarış Suudi Arabistan'da sakatlanan Enzo Fittipaldi'nin yerini alacak ve Charouz Racing System ile yarışacak.

Verschoor, Abu Dhabi F2 yarışında Fittipaldi'nin yerini alacak

Verschoor, 2021'in ilk altı yarışında MP Motorsport ile mücadele etmişti ancak finansal sebepler nedeniyle son iki yarış için koltuğunu Jack Doohan'a kaptırdı.

Fakat genç sürücü bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışta, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen final yarışında Theo Pourchaire ile startta temas yaşayan ve topuğunda kırık oluşan Enzo Fittipaldi'nin yerine Charouz'a katılacak.

Pourchaire, pazar günkü son yarışta, gridde kalmış ve o anda kendisini görmeyen Fittipaldi arkadan büyük bir süratle aracına çarpmıştı. Yarış hemen kırmızı bayrakla durduruldu ve her iki sürücü de hastaneye götürüldü.

Fittipaldi'nin sağ topuğunda kırık olduğu, vücudunda morluklar ve kesikler yer aldığı ancak kendisini iyi hissettiği açıklanırken, Pourchaire'nin durumu ise iyiydi.

Bu hafta sonu pistlere döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı sürücü, şimdiye kadar 55 puan topladı ve şampiyonada 10. sırada yer alıyor. Genç sürücü Silverstone'daki sprint yarışında serideki ilk zaferini almıştı.

Bu hafta sonu Guilherme Samaia ile birlikte yarışacağı Charouz ise şampiyonayı 10. sırada götürüyor.

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