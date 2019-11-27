Vergne, Abu Dhabi'de F2 hakem danışmanı olacak

Eski Toro Rosso F1 pilotu ve Formula E şampiyonu Vergne, FIA Başkanı Jean Todt'un isteği üzerine bu hafta sonu yardımcı hakem olarak çalışacak.

FIA, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Vergne'in resmi hakem olarak çalışmayacağını, F1 tarafıyla hiç alakasının olmayacağını ve ayrıca bu çalışmanın ceza amaçlı olmayacağını doğruladı.

Vergne, geçen sezonun final yarışı olan New York'ta telsizden takımına "takım arkadaşını pist üstünde durdurarak güvenlik aracı çıkarmaları" yönündeki mesajının cezası amaçlı Abu Dhabi'de olmayacağını, o olay için verilen toplum yararı cezasının henüz netleşmediğini söyledi.

FIA, Vergne'e verdiği cezanın 6 ay içerisinde çekilmesi gerektiğini belirtmişti. Bunun için cezanın 14 Ocak 2020 tarihine kadar çekilmesi gerekiyor.

Motorsport.com'a konuşan Vergne, "Pilot hakem olarak Abu Dhabi'ye gideceğim ancak bunun ceza olacağını düşünmüyorum."

"Başkan benden yardımcı olmamı istedi. Diğer tarafı anlamak ve arka planda neler olduğunu anlamak için iyi bir fırsat olacak."

"Bu yüzden, bunu yapacağım için mutluyum. Yapacak başka bir şeyim yok. Bu sayede sporumla alakalı yeni bir şeyler öğreneceğim."

"Kamu cezası muhtemelen bundan farklı olacak. Sıkıcı bir şey olmasını beklemiyorum. Hem kendim, hem de FIA için ilginç bir şey olacak."

"Ne olacağını bilmiyorum. İtalya'daki FIA oyunlarına gidecektim ancak F1 yarışı için Austin'e gitmiştim."

"Başka bir şey bulacağız ancak şu ana kadar o mesajlarla alakalı hava dağılmış oldu."

"Telsiz mesajları üzerinde çalışıldı ve mesajımda bir zarar olmadığı ortaya çıktı."

"İnsanların görmek istemediği şey, benim o mesajı verdiğim anın öncesinde Andre çoktan duvara girmişti. Ön kanadı kırılmıştı ve hareket etmeye çalışıyordu."

"O anın heyecanında bunlar yaşandı. Bu, bir daha yapacağım bir şey değil. Ancak gerçekten kötüyse, o zaman daha büyük bir ceza verebilirlerdi." dedi.

FIA, daha önce de kamu cezası vermişti. Geçtiğimiz Ocak ayında Max Verstappen, 2018 Brezilya GP'de Esteban Ocon'la yaşadıkları nedeniyle benzer bir ceza almış, Fas'taki Formula E yarışına hakemleri gözlemlemek için katılmıştı.