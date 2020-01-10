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FIA F2 / Son dakika

Tsunoda, Carlin ile F2'de yarışacak

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Tsunoda, Carlin ile F2'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Oca 2020 07:01

Honda Junior Yuki Tsunoda, 2020'de Carlin ile FIA Formula 2 serisinde mücadele edecek.

Honda'nın genç yeteneği ve Red Bull sürücü akademisi pilotu Yuki Tsunoda, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Formula 4 Japonya'da mücadele etmişti.

2017'de üçüncü olan genç pilot, 2018'de şampiyon olmayı başardı ve 2019'da ilk kez Avrupa'da yarışmaya başladı.

FIA Formula 3 Şampiyonası'ndaki performansı oldukça etkileyiciydi ve Monza'da zafere ulaşırken, sezonu üç podyumla dokuzuncu sırada bitirdi.

Geçen sezon Honda'nın genç sürücüsü Nobuharu Matsushita ve Louis Deletraz ile yarışan Carlin, 2020 için Tsunoda ile anlaştığını açıkladı ancak takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Honda, bir diğer genç sürücüsü Tappei Nattori'nin 2020 yılında Super Formula Lights serisinde yarışacağını duyurdu.

2020 F2 gridi:

Takım Sürücüler
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

Açıklanmadı
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guanyu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet 
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich

Açıklanmadı
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi

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Seri FIA F2
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar Carlin
Editör Rachit Thukral

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

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