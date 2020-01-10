Tsunoda, Carlin ile F2'de yarışacak

Honda'nın genç yeteneği ve Red Bull sürücü akademisi pilotu Yuki Tsunoda, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Formula 4 Japonya'da mücadele etmişti.

2017'de üçüncü olan genç pilot, 2018'de şampiyon olmayı başardı ve 2019'da ilk kez Avrupa'da yarışmaya başladı.

FIA Formula 3 Şampiyonası'ndaki performansı oldukça etkileyiciydi ve Monza'da zafere ulaşırken, sezonu üç podyumla dokuzuncu sırada bitirdi.

Geçen sezon Honda'nın genç sürücüsü Nobuharu Matsushita ve Louis Deletraz ile yarışan Carlin, 2020 için Tsunoda ile anlaştığını açıkladı ancak takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Honda, bir diğer genç sürücüsü Tappei Nattori'nin 2020 yılında Super Formula Lights serisinde yarışacağını duyurdu.

2020 F2 gridi:

Takım Sürücüler Carlin Yuki Tsunoda Açıklanmadı ART Grand Prix Marcus Armstrong

Christian Lundgaard UNI-Virtuosi Callum Ilott Guanyu Zhou DAMS Dan Ticktum Sean Gelael Prema Racing Mick Schumacher Robert Shwartzman Charouz Racing System Louis Deletraz Pedro Piquet MP Motorsport Felipe Drugovich Açıklanmadı HWA Artem Markelov Giuliano Alesi

Alakalı video