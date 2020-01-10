Tsunoda, Carlin ile F2'de yarışacak
Honda Junior Yuki Tsunoda, 2020'de Carlin ile FIA Formula 2 serisinde mücadele edecek.
Honda'nın genç yeteneği ve Red Bull sürücü akademisi pilotu Yuki Tsunoda, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Formula 4 Japonya'da mücadele etmişti.
2017'de üçüncü olan genç pilot, 2018'de şampiyon olmayı başardı ve 2019'da ilk kez Avrupa'da yarışmaya başladı.
FIA Formula 3 Şampiyonası'ndaki performansı oldukça etkileyiciydi ve Monza'da zafere ulaşırken, sezonu üç podyumla dokuzuncu sırada bitirdi.
Geçen sezon Honda'nın genç sürücüsü Nobuharu Matsushita ve Louis Deletraz ile yarışan Carlin, 2020 için Tsunoda ile anlaştığını açıkladı ancak takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.
Öte yandan Honda, bir diğer genç sürücüsü Tappei Nattori'nin 2020 yılında Super Formula Lights serisinde yarışacağını duyurdu.
2020 F2 gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Carlin
|
Açıklanmadı
|ART Grand Prix
|
Marcus Armstrong
|UNI-Virtuosi
|
Callum Ilott
Guanyu Zhou
|DAMS
|
Dan Ticktum
Sean Gelael
|Prema Racing
|
Mick Schumacher
Robert Shwartzman
|Charouz Racing System
|MP Motorsport
|
Açıklanmadı
|HWA
|
Artem Markelov
Giuliano Alesi
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|Takımlar
|Carlin
|Editör
|Rachit Thukral
Tsunoda, Carlin ile F2'de yarışacak
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