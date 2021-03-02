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FIA F2 / Son dakika

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Trident, bu yılki FIA Formula 2 Şampiyonası'nda Marino Sato ve Bent Viscaal ile mücadele edecek.

Trident, 2021 F2 sezonu için Viscaal ve Sato ile anlaştı

İtalyan ekip bugün, yeni sezon için sürücü kadrosunu doğruladı ve FIA ​​F3 sürücüsü Viscaal'ın Sato ile takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Viscaal, MP Motorsport ile geçen yıl FIA F3 Şampiyonası'nda yer almış ve sezonu 13. sırada tamamlamıştı.

Ekibin açıklamasına göre Viscaal şimdilik sadece ilk yarış için seçildi, ancak Motorsport.com, düşüncenin 21 yaşındaki Hollandalı sürücüyle tam sezon yarışmak olduğunu öğrendi.

Viscaal, geçtiğimiz yıl ikinci F3 sezonunu geçirdi ve Silverstone'daki zaferle yeteneğini göstermiş oldu.

Geçen yıl Bahreyn'de takımla teste çıkan Viscaal, "Trident Motorsport ile FIA ​​Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yarışıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yaklaşık iki hafta içinde sezon öncesi testleri için pistte olacağım ve gerçekten heyecanlıyım."

"Harika bir hazırlık çalışması yaptık. Trident Motorsport'un değerinin farkındaydım ve sonunda birlikte çalışmanın vakti geldi. Harika sonuçlar elde edeceğimize eminim." dedi.

Sato geçen yıl F2'deki ilk sezonunu geçirdi ve zorlu geçen yıldaki en iyi sonucu Mugello yarışında elde ettiği sekizincilikti.

Sato, "Trident ekibiyle birlikte yolculuğumuza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

“Geçen yıl çok zor bir sezon geçirdik ama her geçen yarış gelişiyorduk. Bunun gerçekleşmesi için Katkıda bulunan herkese teşekkür etmeliyim." dedi.

İki sürücüsünü birden açıklamayan tek ekip olan MP Motorsport'un duyurusuyla beraber gridde sadece bir boş koltuk kaldı.

F2 takımları, yeni sezonun ilk yarışına 26-28 Mart'ta Bahreyn'de çıkacaklar.

2021 F2 gridi:

Prema Racing: Robert Shwartzman, Oscar Piastri
UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich, Guanyu Zhou
Carlin: Jehan Daruvala, Dan Ticktum
Hitech Grand Prix: Juri Vips, Liam Lawson
ART Grand Prix: Theo Pourchaire, Christian Lundgaard
MP Motorsport: Lirim Zendeli, Açıklandı
Charouz Racing System: David Beckmann, Guilherme Samaia
DAMS: Marcus Armstrong, Roy Nissany
Campos Racing: Ralph Boschung, Gianluca Petecof
HWA Racelab: Matteo Nannini, Alessio Deledda
Trident: Marino Sato, Bent Viscaal

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Charouz, 2021 F2 sezonu için Samaia ve Beckmann ile anlaştı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Marino Sato , Bent Viscaal
Takımlar Trident
Editör Tom Howard

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