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FIA F2 / Son dakika

Trident, 2020 için Nissany ile anlaştı, 2020 F2 gridi tamamlandı

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Trident, 2020 için Nissany ile anlaştı, 2020 F2 gridi tamamlandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Şub 2020 14:00

Williams Formula 1 test pilotu Roy Nissany, 2020 FIA Formula 2 sezonu için Trident'e katıldı ve böylelikle F1'in destek serisinin gridi tamamlandı.

Nissany'nin Trident'te yarışacağı çok önceden belli olmuştu ancak taraflar resmi açıklamayı bugün yaptılar. Trident, dün yaptığı açıklamada gelecek yıl için yarışacakları ilk pilotun Marino Sato olacağını duyurmuştu.

Nissany, 2016 yılında Formula Renault 3.5 serisini dördüncü bitirirken, 2017'de dört galibiyetle beşinci olmuştu. 2018'de Campos'la F2'de yarışmış ve sadece bir puan alabilmişti.

2019'da tam zamanlı olarak herhangi bir yerde yarışmadı, ancak Abu Dabi'deki üç günlük sezon sonu F2 testi için Trident'e katıldı.

İsrailli sürücü, "Trident Racing'e katıldığım için çok heyecanlıyım. Abu Dabi'de ve son günlerde fabrikada birlikte yaptığımız çalışmalardan gerçekten keyif aldım."

"Bu benim için harika bir fırsat, çünkü Trident Racing genç bir sürücü için doğru yer olabileceğini gösterdi. Bu fırsattan en iyi şekilde faydalanmayı planlıyorum, takım için mümkün olan en iyi işi yapıyorum." dedi.

Williams F1 programının bir parçası olarak Nissany, bu yıl üç Grand Prix hafta sonunda F1 aracını sürecek.

Trident takımı, son olarak 2016'da Luca Ghiotto ile yarış kazanmıştı. Ancak o zamandan bu yana hep son sırada yer aldı.

2020 F2 gridi:

Takım Sürücü
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

India Jehan Daruvala
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guan Yu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich
Japan Nobuharu Matsushita
Campos Racing

United Kingdom Jack Aitken

Brazil Guilherme Samaia
Trident

Japan Marino Sato

Israel Roy Nissany
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi
Hitech GP

Italy Luca Ghiotto
Russian Federation Nikita Mazepin
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Roy Nissany
Takımlar Trident
Editör Valentin Khorounzhiy

FIA F2 Sıradaki seans

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