Trident, 2020 için Nissany ile anlaştı, 2020 F2 gridi tamamlandı

Nissany'nin Trident'te yarışacağı çok önceden belli olmuştu ancak taraflar resmi açıklamayı bugün yaptılar. Trident, dün yaptığı açıklamada gelecek yıl için yarışacakları ilk pilotun Marino Sato olacağını duyurmuştu.

Nissany, 2016 yılında Formula Renault 3.5 serisini dördüncü bitirirken, 2017'de dört galibiyetle beşinci olmuştu. 2018'de Campos'la F2'de yarışmış ve sadece bir puan alabilmişti.

2019'da tam zamanlı olarak herhangi bir yerde yarışmadı, ancak Abu Dabi'deki üç günlük sezon sonu F2 testi için Trident'e katıldı.

İsrailli sürücü, "Trident Racing'e katıldığım için çok heyecanlıyım. Abu Dabi'de ve son günlerde fabrikada birlikte yaptığımız çalışmalardan gerçekten keyif aldım."

"Bu benim için harika bir fırsat, çünkü Trident Racing genç bir sürücü için doğru yer olabileceğini gösterdi. Bu fırsattan en iyi şekilde faydalanmayı planlıyorum, takım için mümkün olan en iyi işi yapıyorum." dedi.

Williams F1 programının bir parçası olarak Nissany, bu yıl üç Grand Prix hafta sonunda F1 aracını sürecek.

Trident takımı, son olarak 2016'da Luca Ghiotto ile yarış kazanmıştı. Ancak o zamandan bu yana hep son sırada yer aldı.

2020 F2 gridi: