Ticktum: ‘’Yavaş pit stop yüzünden ana yarışı kazanamadık’’

Yarışa sert lastiklerle dokuzuncu sıradan başlayan Carlin sürücüsü, yumuşak lastiklere geçişinin ardından yarışın galibi Guanyu Zhou’nun ardına geldi ve yarışı 0.4 saniye ardında bitirdi.

Ancak Ticktum, sol ön lastiğinden kaynaklanan yavaş bir pit stopun ve sanal güvenlik aracının ardından önemli büyüklükte bir zaman kaybetti.

Williams F1 gelişim pilotu Ticktum, Pazar yarışından önce sıralamalarda dördüncü olarak hafta sonuna güçlü şekilde başladı.

21 yaşındaki sürücü beş saniye ceza almasından sonra ilk yarışta sekizinci oldu, ikinci yarışa ise Robert Shwartzman’la olan temasından sonra yarış dışı kaldı.

Pazar yarışı hakkında konuşan Ticktum, ‘’Hadiseli bir kariyerim var ve aynı şekilde hadiseli bir hafta sonu geçirdim.’’

‘’Neredeyse bütün yarış çok olaylıydı. Fena olmayan bir start aldım ancak yumuşak lastikler çok daha hızlıydı. Bu yüzden de birkaç kişi önüme geçti.’’

‘’Biraz endişeliydim çünkü iki lastik arasındaki yarış hızının o kadar farklı olmasını beklemiyordum. Bu yüzden endişelendim fakat o noktada kendi yarışıma odaklanmaya çalıştım.’’

‘’Sonrasında sol ön lastiğimden dolayı çok yavaş bir pit stop geçirdim. Ne kadar zaman kaybettiğimi bilmiyorum ancak en az birkaç saniye kaybettim.’’

‘’Pite girerken Zhou’nun tam arkasındaydım ancak onun beş saniye gerisinde çıktım ve yaklaşık üç sıra kaybettim. Bu noktada ilk beşe girmek için zorlanıyordum.’’

‘’Sert lastik kullananları yakalayabileceğimi biliyordum ancak kendi lastiklerimi de ilk dört veya beş tur boyunca korumam gerekiyordu ve fırsat geldikçe değerlendirdim."

"’Sanal güvenlik aracı çok yardımcı olmadı. Sonlara doğru iyi gidiyordum, belki de kazanabilirdim ancak pit stoptan sonra dokuzuncu sıradan başladım. Bu hafta sonu ikinciliğe razı olacağım.’’

Yarış sonrası basın konferansında Piastri’yle olan teması sorulduğunda Ticktum, ‘’Eminim ki bu pistin tasarımcıları, bir araya geldi ve birçok kazaya yol açacak bir viraj tasarladı.’’

‘’Herkes viraja çok hızlı giriyor, ardından bir sonraki için hazırlanıyorlar. Burası kaza yapmaya yatkın bir viraj, ancak ben onun önündeydim.’’

‘’Beni sıkıştırdı, ben de aracı yakalamak için çok hızlı davrandım. Kolay şekilde spin atabilirdim, umarım lastiğim patlamamıştır diye düşündüm, çünkü bu olasıydı.’’

‘’Araç üstü kameralarını veya herhangi bir kamera açısını izlemedim. Ancak bu, onun yaptığı çaylakça bir hata gibi duruyor.’’ dedi.

Ticktum, 20-22 Mayıs tarihinde Monaco’da gerçekleştirilecek olan ikinci yarşa, şampiyona beşincisi olarak katılacak.