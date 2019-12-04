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FIA F2 / Son dakika

Ticktum ve Gelael, 2020'de DAMS ile F2'de yarışacak

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Ticktum ve Gelael, 2020'de DAMS ile F2'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ara 2019 13:12

Red Bull'un eski sürücüsü Dan Ticktum ve uzun süredir seride yer alan Sean Gelael, 2020 Formula 2 sezonu için DAMS ile anlaştılar.

Ticktum, yıla Red Bull sürücüsü olarak başlamıştı ancak sezon ortasında Super Formula'daki kötü performansından ötürü programdan çıkarıldı ve daha sonra Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nın iki ayağına katıldı.

Ticktum geçtiğimiz günlerde pek çok F1 takımının kendisiyle ilgilendiğini ve F1'e açılan kapının kapanması durumunda motor sporlarını bırakacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre Ticktum ve Prema'dan ayrılan Sean Gelael, 5-7 Aralık'ta F2 Abu Dhabi testinde yer alacaklar.

Ticktum, "2020 sezonu için Formula 2'ye DAMS ile katılmaktan onur duyuyorum. Birlikte 2017'de GP3'te çalışmıştık ve şimdi takıma geri dönüp, başarıları geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yıl takımlar şampiyonu oldular ve oradaki en iyi takımlardan birisi olduklarını kanıtladılar." dedi.

DAMS, 2018'de Nicholas Latifi ve Sergio Sette Camara ile takımlar şampiyonluğunu kazandı. Latifi, Formula 1'e Williams'la adım atarken, Camara'nın da adı IndyCar'la anılıyor.

Öte yandan Abu Dhabi F2 test programı da açıklandı.

Carlin'de Nikita Mazepin ve Yuki Tsunoda ikilisi çalışacak. Charouz Racing System'de Pedro Piquet dikkat çekerken, Campos'ta Guilherme Samia ve Niko Kari olacak.

F2 sezon öncesi testi 1. gün kadroları:

Kalın renkteki sürücüler, 2020'de takımda yarışacağı açıklananlar.

Takım Sürücüler
Carlin

Russian Federation Nikita Mazepin

Japan Yuki Tsunoda
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guanyu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet 
Campos Racing

Brazil Guilherme Samia

Finland Niko Kari 
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich

India Mahaveer Raghunathan
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi
Trident

Italy Luca Ghiotto

Japan Marino Sato
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Dan Ticktum , Sean Gelael
Takımlar DAMS
Editör Tom Errington

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