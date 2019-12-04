Ticktum ve Gelael, 2020'de DAMS ile F2'de yarışacak

Ticktum, yıla Red Bull sürücüsü olarak başlamıştı ancak sezon ortasında Super Formula'daki kötü performansından ötürü programdan çıkarıldı ve daha sonra Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nın iki ayağına katıldı.

Ticktum geçtiğimiz günlerde pek çok F1 takımının kendisiyle ilgilendiğini ve F1'e açılan kapının kapanması durumunda motor sporlarını bırakacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre Ticktum ve Prema'dan ayrılan Sean Gelael, 5-7 Aralık'ta F2 Abu Dhabi testinde yer alacaklar.

Ticktum, "2020 sezonu için Formula 2'ye DAMS ile katılmaktan onur duyuyorum. Birlikte 2017'de GP3'te çalışmıştık ve şimdi takıma geri dönüp, başarıları geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yıl takımlar şampiyonu oldular ve oradaki en iyi takımlardan birisi olduklarını kanıtladılar." dedi.

DAMS, 2018'de Nicholas Latifi ve Sergio Sette Camara ile takımlar şampiyonluğunu kazandı. Latifi, Formula 1'e Williams'la adım atarken, Camara'nın da adı IndyCar'la anılıyor.

Öte yandan Abu Dhabi F2 test programı da açıklandı.

Carlin'de Nikita Mazepin ve Yuki Tsunoda ikilisi çalışacak. Charouz Racing System'de Pedro Piquet dikkat çekerken, Campos'ta Guilherme Samia ve Niko Kari olacak.

F2 sezon öncesi testi 1. gün kadroları:

Kalın renkteki sürücüler, 2020'de takımda yarışacağı açıklananlar.