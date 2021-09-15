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FIA F2 / Monza Haberler

Ticktum: “Red Bull ve Williams benden vazgeçince F1’e geçme şansım neredeyse bitti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dan Ticktum, Red Bull ve Williams tarafından bırakılınca, Formula 1’e geçme ihtimalinin kalmadığını ve şansını kaybettiğini söyledi.

Ticktum: “Red Bull ve Williams benden vazgeçince F1’e geçme şansım neredeyse bitti

2019’dan beri bulunduğu Williams Geneç Sürücü Akademisi tarafından, geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan FIA Formula 2 sürücüsü, şu anda Carlin için yarışıyor. 

22 yaşındaki sürücü çok fazla detay veremese de, Latifi’nin kontratının yenilenmesiyle, zaten F1 şansının kalmadığını ve bunun birkaç nedeni olduğunu söyledi.

“Şansımı kaybettiğimi düşünüyorum. Bu yüzden gelecek yıl ne yapacağımı bilmiyorum. Basitçe ifade etmem gerekirse, yarış ve para kazanmanın bir yolunu bulmazsam, dibi boylayacağım.”

Bazı tartışmalarda adı geçen sürücü, “Söylememem gereken şeyler söyleyerek, ağzımı açmamam gereken konularda çok fazla konuştum.” diyerek, bir Twitch yayınında Latifi hakkında yaptığı yorumları akıllara getirdi.

Monza’daki üçüncülüğünün ardından konuşan Ticktum,  “Evet, Formula 1’de şansım büyük ihtimalle bitti. İki programdan da atılan pek bir sürücü tanımıyorum. Kulağa kötü geliyor ama olan bu.”

“İki olayın da doğruluğu tartışılır olsa da, yapılacak bir şey yok. Daha önce söylediğim gibi, Formula 1 için mükemmel bir aday olduğuma dair hiç haber yapılmadım.”

“Evet değişiyorum ve her geçen gün haber olmaya daha da yaklaşıyorum. Ama üzülerek söylemeliyim ki, şansımı kaçırdığımı düşünüyorum ve gelecek yıl ne yapacağımı bilmiyorum.”

“Eğer motor sporlarında, yarış ve para kazanmanın bir yolunu bulamazsam dibi boylayacağım. Evet, bu işin sonunun nereye varacağını göreceğiz. Umuyorum ki, önüme güzel fırsatlar çıkacak ve günün birinde, bir F1 takımı için çok değerli olacağım. Göreceğiz.”

Dan Ticktum heads Marcus Armstrong

Dan Ticktum heads Marcus Armstrong

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ticktum, Williams ile olan ayrılığının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Ancak, her ne kadar olumlu gözükmese de, bir gün üst seviyelerde yarışmayı umduğunu belirtti.

“Yaptığımız sporun, fazlasıyla politik ve adaletsiz olduğu bir dünyada yaşıyoruz. En iyi ve en yetenekli sürücüler bile bazen üste çıkamıyor.”

“Bu benim hatam ya da değil, evet, konuşmamam gereken konularda çok fazla konuştum ve söylememem gereken şeyler söyledim ama ben kimsem oyum. Olduğum kişi de, ses tonumdan anlayacağınız gibi çok üzücü olsa da, modern Formula 1 sürücüsü kalıbına uymuyor. Ancak hayat böyle.”

“Williams ile yollarımızı ayırdığımız için çok üzgünüm. Asla, asla dememelisiniz Ben çok hızlı bir sürücüyüm ve belki bir gün Formula 1’e geçebilirim ama pek olası görünmüyor.”

Bugünkü yarışa gelecek olursak, Ticktum, pit sonrası, finaldeki güvenlik aracı olmasaydı yarışı ikinci bitirebileceğini söyledi.

“Keşke, sondaki güvenlik aracı çıkmamış olsaydı. Tek söyleyeceğim bu.”

“Önümdeki iki kişiyi de geçmek zor olurdu ama eminim ki, ikinciyi geçebilirdim.”

Ticktum, her ne kadar “pistte ve pist dışında zorlu bir sezon” geçirse de, Oscar Piastri’nin liderliğine rağmen, şampiyonluğu kazanmayı umut ediyor.

Ticktum, “Zor olacak, ama eğer güçlü bir hafta sonu geçirip, 40 puandan fazla alırsanız, yeniden şampiyonluk yarışına girebilirsiniz. Oscar ile aradaki fark oldukça büyük ve önümüzdeki üç yarışın yeterli olacağını düşünmüyorum. Yine de vazgeçmeyeceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

“Şampiyonluktaki yerimin, benim ve aracın kabiliyetlerini, yeterince iyi yansıttığını düşünmüyorum.”

“Evet, sürücüler, her zaman şansızlıklarından dolayı yakınırlar. Ancak ben doğruyu söylüyorum, bu sene çok fazla şanssızlık yaşadım ve bunun da pek faydası olmadı. Fakat evet, göreceğiz.” yorumunda bulundu.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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