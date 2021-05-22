Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti

İngiliz pilot, gride gidiş turlarında gaz pedalında bir problem olduğunu fark ettiğinde yarışının başlamadan sonra erdiğini düşündüğünü itiraf etti.

Fakat takımı Carlin, hemen bunu düzeltmek için harekete geçti ve birkaç dakika içinde arızayı düzeltmeyi başardılar. Bunun sayesinde Williams gelişim pilotu Ticktum, beşincilikten ikinciliğe kadar yükselip yarış galibi Liam Lawson’ın hemen gerisinde finiş gördü.

Ticktum, “Sabahımı özetleyecek en iyi kelime ‘olaylı’ olur.”

“Gride gidiş turlarında gaz pedalım arızalandı bu yüzden dürüst olmak gerekirse o anda yarışım bittiğini sandım. Bunu hızlıca değiştirebilen bir parça olduğunu biliyorum ama 5-6 dakika kadar kısa bir sürede değil ama ekibim bunu yapmayı başardı.”

“Bu yüzden yarışmamı ve ardından podyuma çıkmamı sağladıkları için onlara çok teşekkür ederim. Sezonun geri kalanında benim için çok önemli olacak 12 puan kazandım.” DEDİ.

Ticktum, ilk turun ardında üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı ama önündeki Oscar Piastri’yi geçerek ikinciliği alması için Nouvelle şikanında cesur bir geçiş yapması gerekti.

Nemli pist kurudukça İngiliz pilot, Lawson ile farkı oldukça kapamıştı fakat ardından duvara temas etti ve aracı biraz hasar aldı. Fakat yarışın son bölümünde çıkan bir güvenlik aracı sayesinde sıra kaybetmedi.

“Çok iyi bir start aldım, debriyajı ağırdan aldım. Bir otoparktan aracımı çıkarıyor gibi davrandım.”

“İlk 7 tur sadece önümdeki ikiliyi [Liam Lawson ve Oscar Piastri]’nin güzel bir zaman geçirmesini izliyordum. Yarışın ortasında, Oscar’a oldukça yaklaştığım zaman aracım oldukça güçlüydü.”

“Çok iyi bir start aldım, kavrama konusunda çok tutucu davrandım ve bir otopark yerinden çıkarcasına hareket etmeye çalıştım.''

“Liam’a oldukça hızlıca yaklaştım ama bunu yaparken yağmur lastiklerimi çok aşındırdım.”

“Güvenlik aracı çıkmadan önce duvara oldukça sert bir şekilde çarptım ve aracın sağ tarafı zarar gördü. Güvenlik aracı aslında bir bakıma beni kurtardı bu yüzden şanslıydım ama kazanmak istiyordum.”

“Fakat Monako’da beşincilikten ikinciliğe çıkmaktan oldukça mutluyum çünkü Monako’da geçiş yapmanın neredeyse imkansız ama sanırım böylelikle bunun doğru olmadığını kanıtlamış oldum.”

Race winner Liam Lawson, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Lawson: “En zor ama en tatmin edici yarışlarımdan biriydi.”

Bunun yanında Lawson, bu yarışın kariyerindeki en zor ama en tatmin edici yarış olduğunu söyledi.

Yeni Zelandalı pilot, yağmur lastiklerini mükemmel bir şekilde koruyarak bu sezonki ikinci galibiyetini aldı ve aynı zamanda Monako’da galibiyeti kazanarak bir çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Bu hafta sonu Monako’da ilk kez piste çıkan Lawson, “Bu çok güzel bir his. Eğer takvimde zafer kazanmak için bir yarış seçmem gerekse bu Monako olurdu bu yüzden korkunç bir sıralama seansının ardından burada galibiyet kazanmak çok güzel.”

“Kesinlikle en zor yarışlarımdan biriydi ama aynı zamanda en tatmin edici yarıştı.”

“Monako, çoğu yarış pilotunun yarışmak istediği ve küçükken hayallerini kurduğu bir pist.”

“Sadece bu pistte sürmek bile benim için çok özel bir şey ve burada kazanmak daha da havalı. Bu idare etmesi en zor yarışlardan biriydi.” dedi.

Bu öğleden sonraki yarışta Ticktum, dördüncü olarak ve Lawson ise gridin gerisinden 12. sırada start alacak.