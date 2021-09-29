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Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"

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Dan Ticktum, Formula 1 için "yeterince yetenekli ve hızlı" olduğunu ama yaptığı hatalarla şansını kaybettiğini kabul ettiğini söyledi.

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"

Ticktum bu yıl Formula 2 şampiyonasında, iki galibiyet ile şampiyona mücadelesinde dışarıda kalarak dördüncü sırada yer alıyor.

Ticktum daha önce Red Bull'un genç sürücü programındaydı ve 2019'da F1 aracını test etme şansı bulmuştu. Bu yılın başındaki ayrılıklarına kadar Williams'ın akademisinde de yer alıyordu.

Sochi'deki galibiyetinin ardından konuşan Ticktum, "Formula 1 sürücüsü olamayacağımı kabullenme aşamasındayım." dedi ve "haksızlık yapılmış gibi" anlaşılmak istemediğini söyledi.

"Formula 1'de olmak için yeterince hızlı, yetenekli, zihinsel olarak uygun muyum? Evet, cevap basit."

"Bu spordaki ortam için politik olarak yanlış mıyım? Evet, daha önce de bunu vurguladım!"

"Çok büyük şirketleri temsil etmek zorundasınız ve basit bir tabirle robot olmak zorundasınız. Bu yüzden eğer daha karakter sahibi biriyseniz..."

"Bu sadece fikir belirtmek de değil, bazen doğruyu söylemek bile başınızı belaya sokabiliyor."

"Tüm sürücüler için konuşacağım, bazıları diğerlerinden daha çok önemsiyor, bazıları ise idare ediyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki çoğumuz ve Formula 1 sürücüleri, daha fazla kendileri gibi davranabilmek ve 'önümüzdeki sefer daha çok çalışacağız ve daha güçlü geleceğiz' gibi sürekli duyduğumuz şeylerden daha fazlasını söylemek isteyebilir."

"Bence taraftarlar da daha farklı birini görmek isterdi... Ancak olan bu. Daha erken öğrenmeli ve değişmeliydim ama bunu yapmadım. Şimdi de buradayım." dedi.

Dan Ticktum, Carlin

Dan Ticktum, Carlin

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Ticktum daha önce, eğer Formula 1'e geçemezse "spordan gidip farklı bir şey yapacağını" düşündüğünü ama şimdi farklı bir motor sporunda kariyer yapmanın iyi bir fikir gibi geldiğini söyledi.

Ticktum, "Kibirli görünmeden, bırakmak için direksiyonun arkasında çok fazla şey verme potansiyelim olduğunu söylemek isterim. Ancak bilmiyorum."

"Herkes IndyCar, DTM ya da bir yıl daha Formula 2'de kalabileceğimi tahmin edebilir. Belki de Formula E. Seçeneklerim bunlar olacak ve bakacağım yerler de buralar olacak." şeklinde konuştu.

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