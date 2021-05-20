Ticktum: ''Bu sezon, F1'de yarışabilmek için son şansım''

Geçmişte Red Bull Genç Pilot Akademisi'nde bulunan Ticktum, F1'in destek serilerinde ikinci sezonunu geçiriyor. Ticktum, geçtiğimiz sene DAMS takımı ile birlikte 1 galibiyet ve 3 podyum alarak şampiyonayı 11. sırada tamamlamıştı. Ticktum, bu sene ise Carlin takımı ile yarışıyor. 2 kez Macau Grand Prix'sini kazananı Ticktum, 21 yaşında olmasına rağmen bu senenin açık tekerlekli araçlar kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söylerken, bu yılı ''Formula 1'e yükselmek için son şansı'' olarak tanımladı.

Şampiyonada 5. sırada bulunan Ticktum, sezona güçlü bir başlangıç yaptı. İngiliz pilot Williams'taki rolüyle birlikte, geçmişte F1'e yükselmeye yaklaştığını hissettiğini belirtti ve konu hakkında şunları söyledi: ''Benim için bu sene, Formula 1'e yükselebilmek için son şansım yani bu biraz zor.''

''Eğer elimde olan her şeyi iyi kontrol edersem ve araç da iyi olursa, F1 için yeterli olduğumdan şüphe duymuyorum ancak maalesef bu sporda önünüzü kesebilecek çok fazla şey var.''

''Normalde bir sezon için telaşlanmam ama bu sene telaşlanmak zorundayım ve bence birçok sürücü de benle aynı şekilde düşünüyordur.''

Dan Ticktum, Carlin Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

''Eğer sadece 8 hafta sonunuz varsa ve 2 ya da 3 tanesinde mekanik sorun yaşarsanız veya biri size çarparsa, gerçekten sıkıntı yaşıyorsunuz.''

''F1 dışında birçok opsiyonumuz var ancak küçük bir çocukken ve basamakları tırmanırken hep F1'i hayal ediyorsunuz. Geride bıraktığımız son birkaç senede Red Bull ile ve içinde bulunduğum birkaç durum ile birlikte [Formula 1'e] çok yaklaştım ama henüz yükselemedim.''

“Bu benim son şansım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bahreyn güçlü bir hafta sonuydu ve araç da iyiydi yani umuyorum ki her şey iyi olacak.''

Monako hafta sonu hakkında konuşan Ticktum, Monako'da geçiş yapmanın zorluğundan dolayı antrenman ve sıralama turlarının önemli olacağının altını çizdi.

Hafta sonu hakkında konuşan Ticktum, ''Klişe olacak ama bu hafta sonu tamamıyla sıralama turlarıyla alakalı.''

''Antrenman seansları çok önemli. Evet, antrenman turlarında turlar atıyoruz ama asıl olay, piste ve duvarlara yakın geçmeye olabildiğince erken alışmak.''

''Eğer araç iyiyse ve ben de iyi olursam her şey güzel olacak. Yarış formatı hakkında ise, eğer öndeysen burnunu temiz tutmak gerekecek.''

''Bilindiği gibi sprint yarışlarında pit stop zorunluluğu yok yani herkes birbirini takip edecek. Umarım herkes beni takip eder!'' dedi.