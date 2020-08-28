Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VIII: Spa
29 Ağu
Yarış:
19 Saat
:
41 Dakika
:
39 Saniye
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP3:
10 Saat
:
41 Dakika
:
39 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
6 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
SBK FP3:
07 Saat
:
41 Dakika
:
39 Saniye
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
FIA F2 / Son dakika

Ticktum, belirsiz COVID-19 sonucunun ardından F2 antrenmanını kaçırdı

paylaşım
yorumlar
Ticktum, belirsiz COVID-19 sonucunun ardından F2 antrenmanını kaçırdı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Dan Ticktum, COVID-19 test sonucunun belirsiz çıkmasının ardından Spa’daki Formula 2 antrenmanına çıkamadı.

DAMS F2 sürücüsü Ticktum, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansında piste çıkmadı ve takım, sadece Juri Vips ile pistteydi.

F2, sosyal medyadan yaptığı kısa açıklamada, Williams F1 yedek sürücüsü Ticktum’un belirsiz bir COVID-19 testi sebebiyle piste çıkmadığını belirtti.

Açıklamada, “DAMS F2 sürücüsü Dan Ticktum, belirsiz bir COVID-19 testi sonucunun ardından, yeni bir testin sonucunu bekliyor ve bugünkü antrenman seansına katılamayacak.” denildi.

Ticktum, Sergio Perez’den sonra grand prix hafta sonunda COVID-19’dan etkilenen ikinci sürücü olmuş oldu. Perez, Silverstone’daki iki yarışa katılamamıştı.

Bir koronavirüs testi, iki COVID-19 genini tespit ediyor ve her iki gen de bulunursa, hasta pozitif ilan ediliyor. Ancak sadece tek bir gen mevcutsa, test belirsiz bir sonuç verebiliyor.

Grand prix hafta sonlarında F1, F2, F3 ve Porsche Supercup padoklarındaki tüm personellerin, FIA’nın bu seneki yarışlar için uyguladığı protokollerin bir parçası olarak, her beş günde bir COVID-19 testi yaptırması gerekiyor.

Belirsiz test sonucuna sahip olanların, negatif test sonucu elde edene kadar padoğa girmesine izin verilmiyor.

Eski Red Bull akademisi sürücüsü Ticktum, Silverstone’da elde ettiği galibiyet ve iki podyumla beraber şu anda F2 sürücüler şampiyonasında 10. sırada yer alıyor.

 
Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider

Önceki haber

Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider

Sonraki haber

Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!

Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Dan Ticktum
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”

Alonso: "Renault'nun projesine inanmasaydım, geri dönmezdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Renault'nun projesine inanmasaydım, geri dönmezdim"

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

Belçika GP 1. antrenman: Bottas lider, Haas pilotları sorun yaşadı
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Belçika GP 1. antrenman: Bottas lider, Haas pilotları sorun yaşadı

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı

Son Haberler

Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!
F2 FIA F2 / Sıralama turları raporu

Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!

Ticktum, belirsiz COVID-19 sonucunun ardından F2 antrenmanını kaçırdı
F2 FIA F2 / Son dakika

Ticktum, belirsiz COVID-19 sonucunun ardından F2 antrenmanını kaçırdı

Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider
F2 FIA F2 / Antrenman raporu

Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider

Correa, 2021'de F2'ye dönmeyi hedefliyor
F2 FIA F2 / Son dakika

Correa, 2021'de F2'ye dönmeyi hedefliyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

2
Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

3
Formula 1

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

3s
4
Formula 1

Horner: "F1, 2020'de gerçek Vettel'i görmüyor"

5
Formula 1

Resmi: F1, ikinci Bahreyn yarışında "oval" pist düzenini kullanacak!

Son Haberler

Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!
F2

Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!

Ticktum, belirsiz COVID-19 sonucunun ardından F2 antrenmanını kaçırdı
F2

Ticktum, belirsiz COVID-19 sonucunun ardından F2 antrenmanını kaçırdı

Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider
F2

Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider

Correa, 2021'de F2'ye dönmeyi hedefliyor
F2

Correa, 2021'de F2'ye dönmeyi hedefliyor

Formula 2, Hubert anısına 19 numarayı emekli etti
F2

Formula 2, Hubert anısına 19 numarayı emekli etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.