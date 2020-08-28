Ticktum, belirsiz COVID-19 sonucunun ardından F2 antrenmanını kaçırdı

DAMS F2 sürücüsü Ticktum, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansında piste çıkmadı ve takım, sadece Juri Vips ile pistteydi.

F2, sosyal medyadan yaptığı kısa açıklamada, Williams F1 yedek sürücüsü Ticktum’un belirsiz bir COVID-19 testi sebebiyle piste çıkmadığını belirtti.

Açıklamada, “DAMS F2 sürücüsü Dan Ticktum, belirsiz bir COVID-19 testi sonucunun ardından, yeni bir testin sonucunu bekliyor ve bugünkü antrenman seansına katılamayacak.” denildi.

Ticktum, Sergio Perez’den sonra grand prix hafta sonunda COVID-19’dan etkilenen ikinci sürücü olmuş oldu. Perez, Silverstone’daki iki yarışa katılamamıştı.

Bir koronavirüs testi, iki COVID-19 genini tespit ediyor ve her iki gen de bulunursa, hasta pozitif ilan ediliyor. Ancak sadece tek bir gen mevcutsa, test belirsiz bir sonuç verebiliyor.

Grand prix hafta sonlarında F1, F2, F3 ve Porsche Supercup padoklarındaki tüm personellerin, FIA’nın bu seneki yarışlar için uyguladığı protokollerin bir parçası olarak, her beş günde bir COVID-19 testi yaptırması gerekiyor.

Belirsiz test sonucuna sahip olanların, negatif test sonucu elde edene kadar padoğa girmesine izin verilmiyor.

Eski Red Bull akademisi sürücüsü Ticktum, Silverstone’da elde ettiği galibiyet ve iki podyumla beraber şu anda F2 sürücüler şampiyonasında 10. sırada yer alıyor.