Suudi Arabistan kazasında Fittipaldi'nin topuğu kırılmış
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Formula 2 kazasında Enzo Fittipaldi'nin topuğunda kırık oluştu.
Pazar günü gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Theo Pourchaire startta hareketlenememiş ve arkadan gelen Enzo Fittipaldi, büyük bir süratle ART Grand Prix' sürücüsüne çarpmıştı.
Olay yerine ambulanslar gönderildi ve iki pilota kötü bir şey olduğu yönünde büyük endişe vardı.
Hastaneye sevk edilen ikiliye yönelik yapılan kontrollerde, Pourchaire'nin iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı açıklandı.
Ancak asıl darbeye maruz kalan Fittipaldi'nin topuğunda kırık oluştuğu, aynı zamanda kaşının açıldığı ve vücudunda bazı morluklar oluştuğu duyuruldu.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Pazartesi günü öğleden sonra bir açıklama yayınlayan Fittipaldi, kazadan sonraki ilk açıklamasında şöyle dedi: "O kazadan kırık bir topuk, birkaç kesik ve morlukla kurtulduğum için çok mutluyum çünkü çok daha kötü olabilirdi. "
"Theo'nun iyi olmasına gerçekten sevindim. Hepinize mesajlarınız, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür etmek istiyorum. FIA'ya ve sağlık personeline benimle ilgilendikleri için minnettarım. Mümkün olan en kısa sürede pistlere döneceğim."
Öte yandan Pourchaire de kendisine verilen desteğe teşekkür etti.
Pourchaire, “Herkese merhaba, genel olarak iyiyim. Bu yıl benim için sezon bitti mi bilmiyorum ama asıl mesele bu değil. Darbe gerçekten çok güçlüydü ve Enzo yaralandı. Onun bir an önce iyileşmesini diliyorum." dedi.