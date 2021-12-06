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FIA F2 / Jeddah Haberler

Suudi Arabistan kazasında Fittipaldi'nin topuğu kırılmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Formula 2 kazasında Enzo Fittipaldi'nin topuğunda kırık oluştu.

Suudi Arabistan kazasında Fittipaldi'nin topuğu kırılmış

Pazar günü gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Theo Pourchaire startta hareketlenememiş ve arkadan gelen Enzo Fittipaldi, büyük bir süratle ART Grand Prix' sürücüsüne çarpmıştı.

Olay yerine ambulanslar gönderildi ve iki pilota kötü bir şey olduğu yönünde büyük endişe vardı. 

Hastaneye sevk edilen ikiliye yönelik yapılan kontrollerde, Pourchaire'nin iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı açıklandı.

Ancak asıl darbeye maruz kalan Fittipaldi'nin topuğunda kırık oluştuğu, aynı zamanda kaşının açıldığı ve vücudunda bazı morluklar oluştuğu duyuruldu.

Marshals work to remove the wrecked cars of Theo Pourchaire, ART Grand Prix and Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System
Marshals work to remove the wrecked cars of Theo Pourchaire, ART Grand Prix and Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Medical personnel attend to Theo Pourchaire, ART Grand Prix
Medical personnel attend to Theo Pourchaire, ART Grand Prix
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Medical personnel attend to Theo Pourchaire, ART Grand Prix and Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System following a start line accident
Medical personnel attend to Theo Pourchaire, ART Grand Prix and Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System following a start line accident
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Medical personnel attend to Theo Pourchaire, ART Grand Prix and Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System following a start line accident
Medical personnel attend to Theo Pourchaire, ART Grand Prix and Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System following a start line accident
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Medical personnel place Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System on a waiting stretcher
Medical personnel place Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System on a waiting stretcher
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Medical personnel stretcher Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System to a waiting ambulance
Medical personnel stretcher Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System to a waiting ambulance
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Theo Pourchaire, ART Grand Prix raises his thumb as medical personnel lift him on to a stretcher
Theo Pourchaire, ART Grand Prix raises his thumb as medical personnel lift him on to a stretcher
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

The Medical Car and the wrecked car of Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System
The Medical Car and the wrecked car of Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Medical personnel attend to Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System
Medical personnel attend to Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pazartesi günü öğleden sonra bir açıklama yayınlayan Fittipaldi, kazadan sonraki ilk açıklamasında şöyle dedi: "O kazadan kırık bir topuk, birkaç kesik ve morlukla kurtulduğum için çok mutluyum çünkü çok daha kötü olabilirdi. "

"Theo'nun iyi olmasına gerçekten sevindim. Hepinize mesajlarınız, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür etmek istiyorum. FIA'ya ve sağlık personeline benimle ilgilendikleri için minnettarım. Mümkün olan en kısa sürede pistlere döneceğim."

Öte yandan Pourchaire de kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

Pourchaire, “Herkese merhaba, genel olarak iyiyim. Bu yıl benim için sezon bitti mi bilmiyorum ama asıl mesele bu değil. Darbe gerçekten çok güçlüydü ve Enzo yaralandı. Onun bir an önce iyileşmesini diliyorum." dedi.

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