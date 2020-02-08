Spa'nın medikal şefi, Correa eleştirilerine yanıt verdi

Correa geçen sene Spa'da yapılan ilk yarışta Raidillon virajında yüksek süratle bir kaza yapmıştı, kazanın ardından Anthoine Hubert hayatını kaybederken, Correa ise pek çok sakatlığın üstesinden gelmeye çalışıyor.

Amerikalı pilot, kaza yaşandıktan sonra FIA'nın kendisiyle ilgilenmediğini, direkt bir sonraki yarış olan Monza'ya gittiklerini ve kendisinin tedavisiyle ilgilenen cerrahlarını daha önce hiç görmedikleri yaralarla yalnız bıraktıklarını söylemişti.

Ancak Spa'nın medikal şefi ve 25 yıllık FIA Tıbbi Komisyonu üyesi Wahlen bu iddiaları yalanladı ve şunları söyledi: "Juan Manuel Correa kazanın yaşandığı anda olay yerinde tedavi görmeye başladı, bu tedavi ise pistin görevlendirdiği tecrübeli bir anestezi doktoru tarafından gerçekleştirildi. Tıbbi ekibin kaza yerine gitme koordinasyonu FIA'nın yardımcı F1 Tıbbi Delegesi ve F1 Yardım Koordinatörü doktoru olan Ian Roberts tarafından yapıldı."

"Juan Manuel ambulansla pistte bulunan medikal merkeze götürülürken düzenli tedavi gördü. Gelişiyle beraber travma ekibi tarafından sakinleştirildi, ki bu ekip benim kontrolüm altımdaydı."

"FIA F1 medikal delegesi olan Doktor Alain Chantegret ile konuşulduktan sonra Juan Manuel'in yaralarının ciddi olduğu da göz önüne alınarak daha spesifik tıbbi ve teknik tedavi alması için bir an önce helikopter ile Center Hospitalier Universitaire Liege'e (Merkez Liege Üniversite Hastanesi) götürülmesi kararı alındı."

"İşim olan şef tıbbi görevli olarak ve FIA tıbbi delegesi olarak, hastane ile düzenli temas kurdum ve 2 Eylül Pazartesi günü Juan Manuel'i ziyaret ettim, kendisi hala ayağından geçirdiği ameliyattan dolayı yeni kendine geliyordu.

"Aynı gün Gerard Saillant, Juan Manuel'in babası Juan Carlos Correa ile konuştu ve onların emrinde olduğunu özellikle belirtti."

"Salı sabahı ise Juan Manuel'de solunumla ilgili bazı problem belirtileri görüldü. Aynı gün Correa ailesi onu en erken vakitte Londra'da bulunan bir hastanede özel bir kliniğe, sağ ayağı için ortopedik tedaviye başlama amacıyla götürme kararını aldılar."

Correa daha sonrasında tedaviye devam etmek için Miami'ye götürüldü ve FIA, Spa'da yaşanan kaza hakkında açtığı soruşturmayı devam ettiriyor.

Çeviri: Efe Kahya

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