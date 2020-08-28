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FIA F2 / Spa-Francorchamps / Antrenman raporu

Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider

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Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Spa'da gerçekleştirilecek Formula 2 yarışı öncesinde antrenman turlarının en hızlı ismi Prema Powerteam'den Robert Shwartzman oldu.

Belçika'da gerçekleştirilen ve 40 dakika süren antrenman turları kuru zeminde fakat soğuk şartlarda gerçekleşti.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Jean Alesi'nin oğlu Giuliano Alesi aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına büyük oranda hasar verdi. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başladıktan sonra Robert Shwartzman 1:58.233 yaparak liderliği almayı başardı.

Bu derece seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Shwartzman seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Yuki Tsunoda, Rus sürücünün en yakın takipçisiydi ve 0.211 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Nikita Mazepin'in 0.232 saniye geride üçüncü olduğu seansta MP Motorsport'tan Felipe Drugovich dördüncü, Jean Daruvala beşinci ve Jack Aitken altıncı oldu.

Mick Schumacher, takım arkadaşının 0.615 saniye gerisinde kalıp yedinci olurken, Luca Ghiotto sekizinci oldu.

İlk onu Louis Deletraz ve Callum Ilott tamamladı.

Koronavirüs testi nedeniyle piste çıkamayan Dan Ticktum ve seansın başlangıcında kaza yapan Giuliano Alesi zaman turu kaydedemediler.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'58.233  
2 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'58.444 0.211
3 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'58.465 0.232
4 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'58.510 0.277
5 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'58.634 0.401
6 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'58.749 0.516
7 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'58.848 0.615
8 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'58.945 0.712
9 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'58.981 0.748
10 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'59.065 0.832
11 23 Japan Marino Sato Italy Trident 1'59.075 0.842
12 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'59.082 0.849
13 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'59.304 1.071
14 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'59.368 1.135
15 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'59.429 1.196
16 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'59.476 1.243
17 1 Estonia Jüri Vips France DAMS 1'59.597 1.364
18 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'59.789 1.556
19 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'59.995 1.762
20 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 2'02.582 4.349
21 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG    
22 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS    
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Robert Shwartzman
Takımlar Prema Powerteam
Editör Rachit Thukral

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