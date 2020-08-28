Spa F2: Shwartzman, Tsunoda'nın önünde lider

Belçika'da gerçekleştirilen ve 40 dakika süren antrenman turları kuru zeminde fakat soğuk şartlarda gerçekleşti.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Jean Alesi'nin oğlu Giuliano Alesi aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına büyük oranda hasar verdi. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başladıktan sonra Robert Shwartzman 1:58.233 yaparak liderliği almayı başardı.

Bu derece seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Shwartzman seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Yuki Tsunoda, Rus sürücünün en yakın takipçisiydi ve 0.211 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Nikita Mazepin'in 0.232 saniye geride üçüncü olduğu seansta MP Motorsport'tan Felipe Drugovich dördüncü, Jean Daruvala beşinci ve Jack Aitken altıncı oldu.

Mick Schumacher, takım arkadaşının 0.615 saniye gerisinde kalıp yedinci olurken, Luca Ghiotto sekizinci oldu.

İlk onu Louis Deletraz ve Callum Ilott tamamladı.

Koronavirüs testi nedeniyle piste çıkamayan Dan Ticktum ve seansın başlangıcında kaza yapan Giuliano Alesi zaman turu kaydedemediler.

Seans sonucu: