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FIA F2 / Spa-Francorchamps / Sıralama turları raporu

Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!

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Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!
Ekleyen:
, Editör

Formula 2’nin Spa ayağı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, Red Bull ve Honda destekli Yuki Tsunoda’nın oldu.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta güneşli bir hava vardı.

Geçtiğimiz yarış Barcelona’da sakatlanan Sean Gelael’in DAMS’teki yerini alan Juri Vips, daha piste çıkış turunda yolda kaldı ve seansı erken kapattı. Birkaç dakika sonra ise motorundan dumanlar yükselen Guillerme Samaia da yolda kaldı ve kırmızı bayrak sallandı.

Seans yeniden başladıktan saniyeler sonra yeniden kırmızı bayrak sallandı. Bu seferki kırmızı bayrağın sebebi ise, kurtarma araçlarından birinin olması gereken yerde olmamasıydı.

Seans yeniden başladıktan sonra ilk denemelerde 1:57.994’lük bir derece elde eden Yuki Tsunoda ilk sıraya yerleşti.

Mick Schumacher 0.2 saniye geride ikinci, Callum Ilott 0.4 saniye geride üçüncü sıradaydı.

Son dakikalara girilirken ise turunu 1:57.593’e çeken Tsunoda pole pozisyonunu almayı başardı.

Nikita Mazepin 0.128 saniye geride ikinci olurken, Nobuharu Matsushita 0.251 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Robert Shwartzman'ın dördüncü olduğu sıralama turlarında Felipe Drugovich beşinci, Guanyu Zhou altıncı, Mick Schumacher yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10'u Louis Deletraz, Jehan Daruvala ve Luca Ghiotto tamamladı.

Şampiyona lideri Ilott ise 0.666 saniye geride 12. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 10 1'57.593    
2 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 10 1'57.721 0.128 0.128
3 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 10 1'57.844 0.251 0.123
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 10 1'57.861 0.268 0.017
5 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 9 1'58.014 0.421 0.153
6 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 10 1'58.022 0.429 0.008
7 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 10 1'58.076 0.483 0.054
8 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 10 1'58.080 0.487 0.004
9 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 10 1'58.137 0.544 0.057
10 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 10 1'58.168 0.575 0.031
11 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 10 1'58.194 0.601 0.026
12 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 10 1'58.259 0.666 0.065
13 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 10 1'58.318 0.725 0.059
14 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 11 1'58.391 0.798 0.073
15 Israel Roy Nissany Italy Trident 10 1'58.578 0.985 0.187
16 Japan Marino Sato Italy Trident 10 1'58.959 1.366 0.381
17 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 8 1'59.007 1.414 0.048
18 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 11 1'59.079 1.486 0.072
19 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 10 1'59.207 1.614 0.128
20 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 5 2'02.991 5.398 3.784
21 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 2 2'30.794 33.201 27.803
22 Estonia Jüri Vips France DAMS 1      
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Seri FIA F2
Etkinlik Spa-Francorchamps
Alt-etkinlik Sıralama turları
Editör Cem Özel

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