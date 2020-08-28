Spa F2: Pole pozisyonu Tsunoda’nın!
Formula 2’nin Spa ayağı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, Red Bull ve Honda destekli Yuki Tsunoda’nın oldu.
30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta güneşli bir hava vardı.
Geçtiğimiz yarış Barcelona’da sakatlanan Sean Gelael’in DAMS’teki yerini alan Juri Vips, daha piste çıkış turunda yolda kaldı ve seansı erken kapattı. Birkaç dakika sonra ise motorundan dumanlar yükselen Guillerme Samaia da yolda kaldı ve kırmızı bayrak sallandı.
Seans yeniden başladıktan saniyeler sonra yeniden kırmızı bayrak sallandı. Bu seferki kırmızı bayrağın sebebi ise, kurtarma araçlarından birinin olması gereken yerde olmamasıydı.
Seans yeniden başladıktan sonra ilk denemelerde 1:57.994’lük bir derece elde eden Yuki Tsunoda ilk sıraya yerleşti.
Mick Schumacher 0.2 saniye geride ikinci, Callum Ilott 0.4 saniye geride üçüncü sıradaydı.
Son dakikalara girilirken ise turunu 1:57.593’e çeken Tsunoda pole pozisyonunu almayı başardı.
Nikita Mazepin 0.128 saniye geride ikinci olurken, Nobuharu Matsushita 0.251 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Robert Shwartzman'ın dördüncü olduğu sıralama turlarında Felipe Drugovich beşinci, Guanyu Zhou altıncı, Mick Schumacher yedinci sırada kendisine yer buldu.
İlk 10'u Louis Deletraz, Jehan Daruvala ve Luca Ghiotto tamamladı.
Şampiyona lideri Ilott ise 0.666 saniye geride 12. olabildi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Yuki Tsunoda
|Carlin
|10
|1'57.593
|2
|Nikita Mazepin
|Hitech Racing
|10
|1'57.721
|0.128
|0.128
|3
|Nobuharu Matsushita
|MP Motorsport
|10
|1'57.844
|0.251
|0.123
|4
|Robert Shwartzman
|Prema Powerteam
|10
|1'57.861
|0.268
|0.017
|5
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|9
|1'58.014
|0.421
|0.153
|6
|Guan Yu Zhou
|RUSSIAN TIME
|10
|1'58.022
|0.429
|0.008
|7
|Mick Schumacher
|Prema Powerteam
|10
|1'58.076
|0.483
|0.054
|8
|Louis Deletraz
|Charouz Racing System
|10
|1'58.080
|0.487
|0.004
|9
|Jehan Daruvala
|Carlin
|10
|1'58.137
|0.544
|0.057
|10
|Luca Ghiotto
|Hitech Racing
|10
|1'58.168
|0.575
|0.031
|11
|Pedro Piquet
|Charouz Racing System
|10
|1'58.194
|0.601
|0.026
|12
|Callum Ilott
|RUSSIAN TIME
|10
|1'58.259
|0.666
|0.065
|13
|Marcus Armstrong
|ART Grand Prix
|10
|1'58.318
|0.725
|0.059
|14
|Dan Ticktum
|DAMS
|11
|1'58.391
|0.798
|0.073
|15
|Roy Nissany
|Trident
|10
|1'58.578
|0.985
|0.187
|16
|Marino Sato
|Trident
|10
|1'58.959
|1.366
|0.381
|17
|Jack Aitken
|Campos Racing
|8
|1'59.007
|1.414
|0.048
|18
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|11
|1'59.079
|1.486
|0.072
|19
|Artem Markelov
|HWA AG
|10
|1'59.207
|1.614
|0.128
|20
|Giuliano Alesi
|HWA AG
|5
|2'02.991
|5.398
|3.784
|21
|Guilherme Samaia
|Campos Racing
|2
|2'30.794
|33.201
|27.803
|22
|Jüri Vips
|DAMS
|1
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|Editör
|Cem Özel