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FIA F2 / Sochi / Sıralama turları raporu

Sochi F2: Tsunoda pole pozisyonunu kazandı, Carlin 1-2!

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Sochi F2: Tsunoda pole pozisyonunu kazandı, Carlin 1-2!
Ekleyen:
, Editör

Sochi'de gerçekleştirilecek Formula 2 ayağı öncesinde pole pozisyonu Carlin sürücüsü Yuki Tsunoda'nın oldu.

Jehan Daruvala, Carlin'in güçlü gözüktüğü Sochi'de pole pozisyonuna en yakın isim gibiydi.

Sıralama turlarındaki ilk hakların ardından Daruvala, 1:49.068'le en iyi zamanı yapmayı başardı. Daha sonra bu dereceyi 1:48.990'a çekti.

Hindistanlı sürücü bu turuyla uzun süre zirvede yer aldı. Ancak sürücüler son bölümde derecelerini geliştirmeye devam ettiler.

Yuki Tsunoda 1:48.668 ile harika bir son tur çıkarmayı başardı ve ilk sırayı takım arkadaşından aldı.

Gözler sonrasında Daruvala'ya çevrildi.

Daruvala son zaman turunda, son sektörde en iyi zamanı yaptı ancak bu derece liderliği alması için yeterli değildi. Yine de sadece 0.006 saniye geride ikinciliğe yerleşti.

Kalan saniyelerde Tsunoda'yı geçebilen bir isim çıkmadı ve Japon sürücü pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Daruvala sadece 0.006 saniye geride ikinci olurken, Mick Schumacher yine iyi bir son tur çıkardı ve sadece 0.195 saniye geride üçüncü oldu.

Bu sonuçla ilk ikiyi Carlin sürücüleri aldı ve şampiyona lideri Schumacher ise bu ikilinin hemen ardında yer aldı.

Callum Ilott 0.3 saniye geride kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Luca Ghiotto beşinci ve Christian Lundgaard altıncı oldu.

Bu hafta sonu kendi ülkesinde yarışan Robert Shwartzman, 0.596 saniye geride yedinci olabildi.

Jack Aitken, Guanyu Zhou ve Nikita Mazepin ilk onu tamamladılar. Mazepin en hızlı turunda hata yapınca geride kalmaktan kurtulamadı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 12 1'48.688    
2 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 12 1'48.694 0.006 0.006
3 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 12 1'48.883 0.195 0.189
4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 10 1'49.047 0.359 0.164
5 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 11 1'49.230 0.542 0.183
6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 11 1'49.252 0.564 0.022
7 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 11 1'49.284 0.596 0.032
8 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 12 1'49.306 0.618 0.022
9 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 11 1'49.311 0.623 0.005
10 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 11 1'49.474 0.786 0.163
11 Estonia Jüri Vips France DAMS 11 1'49.639 0.951 0.165
12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 11 1'49.680 0.992 0.041
13 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 11 1'49.699 1.011 0.019
14 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 10 1'49.869 1.181 0.170
15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 10 1'49.962 1.274 0.093
16 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 9 1'49.976 1.288 0.014
17 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 11 1'50.214 1.526 0.238
18 Japan Marino Sato Italy Trident 11 1'50.349 1.661 0.135
19 Israel Roy Nissany Italy Trident 11 1'50.456 1.768 0.107
20 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 10 1'50.488 1.800 0.032
21 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 8 1'50.943 2.255 0.455
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 11 1'51.375 2.687 0.432
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F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Ghiotto

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F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Ghiotto
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Sochi
Editör Kemal Şengül

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