Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!
FIA F2 / Sochi Haberler

Sochi F2 sprint yarışı, yağmur nedeniyle ertelendi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Şiddetli yağmur nedeniyle Sochi'de yapılması planlanan Formula 2 sprint yarışı ertelendi.

Sochi F2 sprint yarışı, yağmur nedeniyle ertelendi

Cumartesi sabahı Sochi'de, şiddetli yağmurun kendisin göstermesi zaten beklenen bir şeydi. Bundan ötürü de cumartesi sabahı yapılması planlanan Formula 3 yarışı, şiddetli yağmur riski nedeniyle cuma akşamına kaydırıldı.

Gece boyunca yağan yağmur, sabah yerini sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı. Koşullar nedeniyle Formula 2 pilotlarının grid yerleşmesine izin verilmedi ve pit yolunun açılışı 45 dakikaya yakın ertelendi.

Şiddetli yağmur, pistte su birikintilerine yol açtı ve bu da suda kızaklama riskini artırıyordu. Ayrıca görüş de çok düşüktü.

TSi 10:50'ye kadar beklenildi ve güvenlik aracı, pistin durumuna baktı. Sonrasında da yarışın kötü hava şartları nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Şimdilik yeni programın nasıl olacağı ve Formula 2 yarışının ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

Dan Ticktum, cuma günkü sıralama seansının ardından sprint yarışına ilk sıradan başlama hakkı elde etmişti.

Bu nokta itibariyle, ilk F1 antrenman seansının başlamasına sadece bir saat var ve sağanak yağış devam ediyor.

paylaşım
yorumlar
F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

Önceki haber

F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

30 dk
2
Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

14 s
3
Formula 1

Sochi'de beklenen yağmur başladı

1 s
4
Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

21 s
5
Formula 1

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

19 s
Son Haberler
Sochi F2 sprint yarışı, yağmur nedeniyle ertelendi
FIA F2

Sochi F2 sprint yarışı, yağmur nedeniyle ertelendi

1 s
F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!
FIA F2

F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

18 s
F2 ve F3, 2022 yılında tekrar format değiştirecek
FIA F2

F2 ve F3, 2022 yılında tekrar format değiştirecek

20 s
Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"
F1

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

20 s
F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!
F3

F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!

22 s
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda! Sochi
FIA F2

F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir" Rusya GP
Formula 1

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Drugovich Sochi
FIA F2

F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!
Supersport Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

Sochi'de beklenen yağmur başladı
Formula 1 Formula 1

Sochi'de beklenen yağmur başladı

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı

Son Haberler

Sochi F2 sprint yarışı, yağmur nedeniyle ertelendi
FIA F2 FIA F2

Sochi F2 sprint yarışı, yağmur nedeniyle ertelendi

F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!
FIA F2 FIA F2

F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

F2 ve F3, 2022 yılında tekrar format değiştirecek
FIA F2 FIA F2

F2 ve F3, 2022 yılında tekrar format değiştirecek

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"
Formula 1 Formula 1

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.