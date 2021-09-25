Sochi F2 sprint yarışı, yağmur nedeniyle ertelendi

Cumartesi sabahı Sochi'de, şiddetli yağmurun kendisin göstermesi zaten beklenen bir şeydi. Bundan ötürü de cumartesi sabahı yapılması planlanan Formula 3 yarışı, şiddetli yağmur riski nedeniyle cuma akşamına kaydırıldı.

Gece boyunca yağan yağmur, sabah yerini sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı. Koşullar nedeniyle Formula 2 pilotlarının grid yerleşmesine izin verilmedi ve pit yolunun açılışı 45 dakikaya yakın ertelendi.

Şiddetli yağmur, pistte su birikintilerine yol açtı ve bu da suda kızaklama riskini artırıyordu. Ayrıca görüş de çok düşüktü.

TSi 10:50'ye kadar beklenildi ve güvenlik aracı, pistin durumuna baktı. Sonrasında da yarışın kötü hava şartları nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Şimdilik yeni programın nasıl olacağı ve Formula 2 yarışının ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

Dan Ticktum, cuma günkü sıralama seansının ardından sprint yarışına ilk sıradan başlama hakkı elde etmişti.

Bu nokta itibariyle, ilk F1 antrenman seansının başlamasına sadece bir saat var ve sağanak yağış devam ediyor.