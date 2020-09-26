Sochi F2: Schumacher harika atağıyla kazandı, Tsunoda ikinci oldu!

Yuki Tsunoda pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla birlikte yerini korumayı başardı. Bu yıl harika startlar alan Mick Schumacher, iyi bir startla birlikte Jean Daruvala'yı geçerek ikinciliğe çıktı.

İlk virajda Juri Vips, Christian Lundgaard ve Pedro Piquet'nin karıştığı kaza sonrası şampiyona lideri Lundgaard ve Vips yarış dışı kaldı. Ayrıca Filipe Drugovich de aldığı hasarın ardından yarış dışı kaldı.

İlk turlarda Schumacher, Tsunoda'nın arayı açmasına izin vermedi ve ortalama 1-1.5 saniye farkla 1. ve 2. sıralarda gittiler.

İkili daha sonra pite geldi ve pitlerden sonra Tsunoda farkı 3 saniyeye kadar çıkardı. Ancak Schumacher peş peşe etkileyici turlar attı ve Japon sürücüyü harika bir atakla geçerek liderliği almayı başardı.

Sonrasında Tsunoda'yı Callum Ilott da geçti ve İngiliz pilot, Schumacher'e baskı kurmaya çalıştı. Ancak Schumacher daha istikrarlı turlar atarak farkı açmaya başladı.

Sonuç olarak da Alman pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyonluk yolunda çok değerli bir zafer elde etti.

Son bölümde Tsunoda ve Ilott arasında heyecanlı bir ikincilik savaşı vardı. Tsunoda güzel bir atakla Ilott'u geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Ilott ise dördüncü sıradan başladığı yarışta üçüncü olarak en azından günü podyumla kapatmış oldu.

Yuki Tsunoda, Carlin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Callum Ilott, UNI-Virtuosi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Luca Ghiotto sessiz sedasız iyi bir yarış çıkaran isimlerden bir tanesiydi ve dördüncü sırada finiş gördü.

Ilott ve Ghiotto, son metrelere kadar podyum savaşı verdiler. Ilott burun farklıya da olsa damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Daruvala erken pit stopun ardından beşinci olurken, uzun süre yerini korumak için savaşan Jack Aitken altıncı ve Nikita Mazepin yedinci oldu.

Guan Yu Zhou sekizinci olurken, ilk onu Marcus Armstrong ve Dan Ticktum tamamladı.

Robert Shwartzman iyi bir yarış çıkarmakta zorlandı ve yavaş pit stopla beraber günü puansız kapattı.

Yarışın en hızlı turu Louis Deletraz'dan geldi.

Schumacher bu galibiyetin ardından şampiyonadaki puanını 186'ya çıkardı. Ilott ise 168 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Lundgaard yarış dışı kalmasının ardından 145 puanla üçüncü sıraya gerilerken, Yuki Tsunoda aldığı 22 puanının ardından 145 puana çıktı.

F2 yarış sonucu: