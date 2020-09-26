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FIA F2 / Yarış raporu

Sochi F2: Schumacher harika atağıyla kazandı, Tsunoda ikinci oldu!

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Sochi F2: Schumacher harika atağıyla kazandı, Tsunoda ikinci oldu!
Ekleyen:
, Editör

Formula 2'de Sochi'de gerçekleştirilen ilk yarışta zafer Prema Powerteam pilotu Mick Schumacher'in oldu.

Yuki Tsunoda pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla birlikte yerini korumayı başardı. Bu yıl harika startlar alan Mick Schumacher, iyi bir startla birlikte Jean Daruvala'yı geçerek ikinciliğe çıktı.

İlk virajda Juri Vips, Christian Lundgaard ve Pedro Piquet'nin karıştığı kaza sonrası şampiyona lideri Lundgaard ve Vips yarış dışı kaldı. Ayrıca Filipe Drugovich de aldığı hasarın ardından yarış dışı kaldı.

İlk turlarda Schumacher, Tsunoda'nın arayı açmasına izin vermedi ve ortalama 1-1.5 saniye farkla 1. ve 2. sıralarda gittiler.

İkili daha sonra pite geldi ve pitlerden sonra Tsunoda farkı 3 saniyeye kadar çıkardı. Ancak Schumacher peş peşe etkileyici turlar attı ve Japon sürücüyü harika bir atakla geçerek liderliği almayı başardı.

Sonrasında Tsunoda'yı Callum Ilott da geçti ve İngiliz pilot, Schumacher'e baskı kurmaya çalıştı. Ancak Schumacher daha istikrarlı turlar atarak farkı açmaya başladı.

Sonuç olarak da Alman pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyonluk yolunda çok değerli bir zafer elde etti.

Son bölümde Tsunoda ve Ilott arasında heyecanlı bir ikincilik savaşı vardı. Tsunoda güzel bir atakla Ilott'u geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Ilott ise dördüncü sıradan başladığı yarışta üçüncü olarak en azından günü podyumla kapatmış oldu.

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Callum Ilott, UNI-Virtuosi

Callum Ilott, UNI-Virtuosi

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Luca Ghiotto sessiz sedasız iyi bir yarış çıkaran isimlerden bir tanesiydi ve dördüncü sırada finiş gördü.

Ilott ve Ghiotto, son metrelere kadar podyum savaşı verdiler. Ilott burun farklıya da olsa damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Daruvala erken pit stopun ardından beşinci olurken, uzun süre yerini korumak için savaşan Jack Aitken altıncı ve Nikita Mazepin yedinci oldu.

Guan Yu Zhou sekizinci olurken, ilk onu Marcus Armstrong ve Dan Ticktum tamamladı.

Robert Shwartzman iyi bir yarış çıkarmakta zorlandı ve yavaş pit stopla beraber günü puansız kapattı.

Yarışın en hızlı turu Louis Deletraz'dan geldi.

Schumacher bu galibiyetin ardından şampiyonadaki puanını 186'ya çıkardı. Ilott ise 168 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Lundgaard yarış dışı kalmasının ardından 145 puanla üçüncü sıraya gerilerken, Yuki Tsunoda aldığı 22 puanının ardından 145 puana çıktı.

F2 yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam -  
2 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 6.300 6.300
3 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 9.400 9.400
4 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 9.500 9.500
5 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 15.200 15.200
6 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 22.100 22.100
7 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 23.100 23.100
8 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 25.300 25.300
9 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 26.900 26.900
10 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 29.500 29.500
11 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 35.500 35.500
12 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 37.500 37.500
13 Japan Marino Sato Italy Trident 46.300 46.300
14 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 48.000 48.000
15 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 52.100 52.100
16 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'07.000 1'07.000
17 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'08.700 1'08.700
18 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'19.300 1'19.300
  Israel Roy Nissany Italy Trident 27 laps  
  Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 27 laps  
  Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 28 laps  
  Estonia Jüri Vips France DAMS 28 laps  
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Sochi F2: Tsunoda pole pozisyonunu kazandı, Carlin 1-2!

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Seri FIA F2
Editör Kemal Şengül

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