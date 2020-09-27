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FIA F2 / Yarış raporu

Sochi F2: Büyük kaza nedeniyle yarıda kalan yarışı Zhou kazandı

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Sochi F2: Büyük kaza nedeniyle yarıda kalan yarışı Zhou kazandı
Ekleyen:
, Editör

Sochi'de gerçekleştirilen ikinci Formula 2 yarışı, büyük kazanın ardından erkenden sonlandırılırken zafer Guanyu Zhou'nun oldu.

Guanyu Zhou, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla birlikte yerini korumayı başardı. Nikita Mazepin, startla birlikte üçüncülüğe gerilese de, sonrasında Jack Aitken'i geçerek Çinli sürücünün peşine takıldı.

Diğer tarafta Mick Schumacher, harika bir start aldığı yarışta sekizinci sıradan dördüncü sıraya çıkmayı başardı. Sonrasında Aitken'e güzel bir atak yaparak üçüncülüğü de aldı.

Ön bölümde taşlar yerine oturmaya başladı, ancak beşinciliğe yükselen Luca Ghiotto, Aitken'i geçerek dördüncülüğü almaya çalıştı.

Fakat ikili, sola doğru dönülen uzun virajda temas yaşadılar ve temasın etkisiyle her iki araçta büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Ghiotto ve Aitken araçlarından sorunsuz şekilde indiler. Ancak Ghiotto'nun aracı alev aldı ve bariyerlerde çok büyük bir tahribat meydana geldi.

Bunun üzerine yarışın devam etmeyeceği açıklandı.

Zhou, tam o noktada yarışı ilk sırada götürdüğü için galibiyete uzanan isim oldu. Mazepin ise ikinci sırada finiş gördü.

Ancak tüm sürücülere normalde kazandıklarının yarısı kadar puan verildi.

İlk yarışın galibi Schumacher, ikinci yarışta da harika bir performans ortaya koyarak podyuma çıkmayı başardı.

Kırmızı bayraktan bir tur önceki sonuçlar baz alındığı için Aitken dördüncü, Ghiotto beşinci ve Yuki Tsunoda altıncı oldu.

Callum Ilott ancak yedinci olabilirken, Dan Ticktum sekizinci, Pedro Piquet dokuzuncu ve Robert Shwartzman onuncu oldu.

 

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Seri FIA F2
Editör Kemal Şengül

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