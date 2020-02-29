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FIA F2 / Son dakika

Sirotkin, Lundgaard yerine ART ile Bahreyn F2 testine katılacak

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Sirotkin, Lundgaard yerine ART ile Bahreyn F2 testine katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Şub 2020 15:43

Eski Williams Formula 1 sürücüsü Sergey Sirotkin, Bahreyn'deki Formula 2 sezon öncesi testinde Christian Lundgaard'ın yerini alacak.

ART Grand Prix Cuma günü, Renault sürücüsü Lundgaard'ın 1-3 Mart'ta yapılacak testi kaçırmak zorunda kalacağını açıklamıştı. Bunun temel sebebi, antrenman kampı yaptığı Tenerife'de koronavirüs salgını nedeniyle tutuluyor olmasıydı.

Fransız ekip bu nedenle 2018'de Williams ile F1'de yarışmaya başlamadan önce 2016'da kendileriyle Formula 2'de üçüncü olan Sirotkin'le anlaştı.

Rus sürücü, F1 koltuğunu kaybettikten sonra geçen yılki Le Mans 24 Saat'te yer aldı ancak o günden bu yana hiçbir yarışta yer almadı.

Sirotkin, “ART Grand Prix'den böyle bir teklif aldığım için çok mutluyum. Benim için beklenmedik bir şey olduğunu kabul ediyorum. Takıma, diğer pek çok sürücü arasından beni seçtiği ve güvendiği için teşekkür etmeliyim."

"Bir yarış aracını sürmekten çok memnun olacağım ve iyi bir iş yapmaya çalışacağım. Aracı yeni lastiklerle ve yeni kurallarla paralel şekilde geliştirmeye çalışacağım." dedi.

Geçen yıl Renault ile 18 inç Pirelli lastiklerini test eden Sirotkin, bundan ötürü lastiklerle ilgili önemli bir deneyime sahip.

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Seri FIA F2
Pilotlar Sergey Sirotkin
Takımlar ART Grand Prix
Editör Jamie Klein

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