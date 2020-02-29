Sirotkin, Lundgaard yerine ART ile Bahreyn F2 testine katılacak

ART Grand Prix Cuma günü, Renault sürücüsü Lundgaard'ın 1-3 Mart'ta yapılacak testi kaçırmak zorunda kalacağını açıklamıştı. Bunun temel sebebi, antrenman kampı yaptığı Tenerife'de koronavirüs salgını nedeniyle tutuluyor olmasıydı.

Fransız ekip bu nedenle 2018'de Williams ile F1'de yarışmaya başlamadan önce 2016'da kendileriyle Formula 2'de üçüncü olan Sirotkin'le anlaştı.

Rus sürücü, F1 koltuğunu kaybettikten sonra geçen yılki Le Mans 24 Saat'te yer aldı ancak o günden bu yana hiçbir yarışta yer almadı.

Sirotkin, “ART Grand Prix'den böyle bir teklif aldığım için çok mutluyum. Benim için beklenmedik bir şey olduğunu kabul ediyorum. Takıma, diğer pek çok sürücü arasından beni seçtiği ve güvendiği için teşekkür etmeliyim."

"Bir yarış aracını sürmekten çok memnun olacağım ve iyi bir iş yapmaya çalışacağım. Aracı yeni lastiklerle ve yeni kurallarla paralel şekilde geliştirmeye çalışacağım." dedi.

Geçen yıl Renault ile 18 inç Pirelli lastiklerini test eden Sirotkin, bundan ötürü lastiklerle ilgili önemli bir deneyime sahip.