Silverstone F2: Sprint yarışın galibi Tsunoda oldu, iki Prema çarpıştı!

Yarış bitimine üç tur kala, ters gridde yarışa ilk iki sırada başlayan Shwartzman ve Schumacher, önceki 17 tur boyunca ilk iki sırada götürdükleri yarışta liderlik için mücadele ediyordu.

Village virajına doğru Schumacher, Shwartzman'ı geçmek için iç çizgiyi korumaya çalıştı ancak geçişi yapmak için Wellington düzlüğüne kadar beklemek zorunda kaldı.

Schumacher, Brooklands'e gelinirken küçük bir farkla F2 çaylağı Shwartzman'ın önündeydi, ancak viraj gelişinde yer değiştirerek takım arkadaşının önüne çıktı ve ikili temasta bulundu. Temas sonrasında Shwartzman'ın ön kanadı kırıldı.

Takım radyosu sorunları nedeniyle sezon başında Red Bull Ring'de yapılan yarışta ilk galibiyetini alamayan Carlin pilotu Tsunoda ise, bu temas sonrasında liderliğe yükselirken, Schumacher ise piste ikinci sırada geri döndü.

Son FIA Formula 3 şampiyonu Shwartzman ise üçüncü sırada piste geri dönmüş olsa da, hasarlı aracını sürmekte zorlandı ve yarışı 12. sırada tamamladı.

Yarışın başında Brooklands'de dışarı taşan Schumacher, piste geri dönmeyi başardı ve yarış sonunda Shwartzman'a yetişti.

Schumacher, ikinci olarak sezondaki en iyi sonucunu elde etti, ancak geçen sene Hungaroring'de aldığı ilk F2 galibiyetinden beri alacağı ilk galibiyet fırsatını kaçırdı.

Campos Racing pilotu Jack Aitken ise iki kez üst üste üçüncü oldu, ancak yarışı Tsunoda'nın neredeyse 18 saniye arkasında tamamladı.

UNI-Virtuosi pilotu Zhou ise son turda Club virajında pist dışına taştı, ancak beşinci sırada yarışa geri dönerek, Cumartesi günü yapılan yarışın dominant galibi de olan takım arkadaşı Callum Ilott'un önünde yer aldı.

Şampiyona lideri Ilott ise yarışın erken bölümlerinde, Brooklands'de Hitech Grand Prix sürücüsü Nikita Mazepin geçmeye çalıştığı sırada Rus pilot ile temas yaşadı.

Ilott, takım radyosundan "Ne kadar aptal biri" diyerek tepki gösterdiği sırada, ikilinin arkasında bulunan Dan Ticktum, Mazepin'in savunmasının "çok tehlikeli" olduğunu söyledi.

Cumartesi günü zorlu bir gün geçiren ve 15. sırada finiş gören DAMS pilotu Ticktum ise, Mazepin'in önünde 7. sırada yarışı tamamladı.

Şampiyonayı ikinci sırada götüren ART Grand Prix pilotu Christian Lundgaard ise, sol ön lastiğinin patlaması sonucunda pek çok sıra kaybetti ve puan barajının dışında kaldı.