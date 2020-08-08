Silverstone F2: Ilott domine ederek kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ilott, iyi bir startla liderliği korumayı başardı. Yarışa 4. başlayan Dan Ticktum ise iyi bir startla 2. sıraya yükseldi.

Yarışın ilk bölümünde Christian Lundgaard ile ikincilik mücadelesi veren Ticktum, Chapel virajında dışarı taşarak zaman kaybetti ve iki sıra geriledi.

Pit stoplara kadar liderliği koruyan Ilott, pit sonrasında da ters strateji izleyen sürücüleri rahat şekilde geride bırakarak 8.5 saniye farkla yarışı kazanmayı başardı.

Son bölümde lastiklerde sorun yaşayan Lundgaard buna rağmen ikinci olurken, podyumu Jack Aitken tamamladı.

Uzun süre Mick Schumacher’i kovalayan Nikita Mazepin dördüncü olarak son yarışlardaki iyi performansını devam ettirirken, Louis Deletraz beşinci, Yuki Tsunoda altıncı sırada yer aldı.

Son turlarda takım arkadaşı Shwartzman’a karşı yerini korumayı başaran Schumacher yedinci, Shwartzman sekizinci, Guanyu Zhou dokuzuncu oldu.

Günün son puanını alan isim ise Felipe Drugovich oldu.

Bu sonucun ardından Ilott, 102 puanla şampiyona liderliğine yükseldi. Lundgaard 87 puanla ikinci, Shwartzman 85 puanla üçüncü sırada.

Yarış sonucu: