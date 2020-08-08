Silverstone F2: Ilott domine ederek kazandı
UNI-Virtuosi sürücüsü ve Ferrari Akademisi üyesi Callum Ilott, Formula 2’nin Silverstone’daki açılış yarışını rahat şekilde kazandı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ilott, iyi bir startla liderliği korumayı başardı. Yarışa 4. başlayan Dan Ticktum ise iyi bir startla 2. sıraya yükseldi.
Yarışın ilk bölümünde Christian Lundgaard ile ikincilik mücadelesi veren Ticktum, Chapel virajında dışarı taşarak zaman kaybetti ve iki sıra geriledi.
Pit stoplara kadar liderliği koruyan Ilott, pit sonrasında da ters strateji izleyen sürücüleri rahat şekilde geride bırakarak 8.5 saniye farkla yarışı kazanmayı başardı.
Son bölümde lastiklerde sorun yaşayan Lundgaard buna rağmen ikinci olurken, podyumu Jack Aitken tamamladı.
Uzun süre Mick Schumacher’i kovalayan Nikita Mazepin dördüncü olarak son yarışlardaki iyi performansını devam ettirirken, Louis Deletraz beşinci, Yuki Tsunoda altıncı sırada yer aldı.
Son turlarda takım arkadaşı Shwartzman’a karşı yerini korumayı başaran Schumacher yedinci, Shwartzman sekizinci, Guanyu Zhou dokuzuncu oldu.
Günün son puanını alan isim ise Felipe Drugovich oldu.
Bu sonucun ardından Ilott, 102 puanla şampiyona liderliğine yükseldi. Lundgaard 87 puanla ikinci, Shwartzman 85 puanla üçüncü sırada.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Callum Ilott
|RUSSIAN TIME
|29
|51'12.407
|25
|2
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|29
|51'20.981
|8.574
|8.574
|18
|3
|Jack Aitken
|Campos Racing
|29
|51'24.710
|12.303
|3.729
|15
|4
|Nikita Mazepin
|Hitech Racing
|29
|51'27.427
|15.020
|2.717
|12
|5
|Louis Deletraz
|Charouz Racing System
|29
|51'29.051
|16.644
|1.624
|10
|6
|Yuki Tsunoda
|Carlin
|29
|51'29.417
|17.010
|0.366
|8
|7
|Mick Schumacher
|Prema Powerteam
|29
|51'31.639
|19.232
|2.222
|6
|8
|Robert Shwartzman
|Prema Powerteam
|29
|51'32.440
|20.033
|0.801
|4
|9
|Guan Yu Zhou
|RUSSIAN TIME
|29
|51'32.835
|20.428
|0.395
|2
|10
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|29
|51'36.534
|24.127
|3.699
|1
|11
|Nobuharu Matsushita
|MP Motorsport
|29
|51'38.825
|26.418
|2.291
|12
|Jehan Daruvala
|Carlin
|29
|51'40.516
|28.109
|1.691
|13
|Luca Ghiotto
|Hitech Racing
|29
|51'48.521
|36.114
|8.005
|14
|Marcus Armstrong
|ART Grand Prix
|29
|51'54.132
|41.725
|5.611
|15
|Dan Ticktum
|DAMS
|29
|51'55.516
|43.109
|1.384
|16
|Giuliano Alesi
|HWA AG
|29
|51'55.659
|43.252
|0.143
|17
|Marino Sato
|Trident
|29
|52'02.455
|50.048
|6.796
|18
|Roy Nissany
|Trident
|29
|52'03.835
|51.428
|1.380
|19
|Artem Markelov
|HWA AG
|29
|52'26.600
|1'14.193
|22.765
|20
|Guilherme Samaia
|Campos Racing
|29
|52'27.497
|1'15.090
|0.897
|21
|Pedro Piquet
|Charouz Racing System
|28
|52'04.246
|1 Lap
|1 Lap
|Sean Gelael
|DAMS
|21
|8 laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
|Silverstone II
|Alt-etkinlik
|Yarış 1
|Editör
|Cem Özel