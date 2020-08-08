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FIA F2 / Silverstone II / Yarış raporu

Silverstone F2: Ilott domine ederek kazandı

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Silverstone F2: Ilott domine ederek kazandı
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 17:11

UNI-Virtuosi sürücüsü ve Ferrari Akademisi üyesi Callum Ilott, Formula 2’nin Silverstone’daki açılış yarışını rahat şekilde kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ilott, iyi bir startla liderliği korumayı başardı. Yarışa 4. başlayan Dan Ticktum ise iyi bir startla 2. sıraya yükseldi.

Yarışın ilk bölümünde Christian Lundgaard ile ikincilik mücadelesi veren Ticktum, Chapel virajında dışarı taşarak zaman kaybetti ve iki sıra geriledi.

Pit stoplara kadar liderliği koruyan Ilott, pit sonrasında da ters strateji izleyen sürücüleri rahat şekilde geride bırakarak 8.5 saniye farkla yarışı kazanmayı başardı.

Son bölümde lastiklerde sorun yaşayan Lundgaard buna rağmen ikinci olurken, podyumu Jack Aitken tamamladı.

Uzun süre Mick Schumacher’i kovalayan Nikita Mazepin dördüncü olarak son yarışlardaki iyi performansını devam ettirirken, Louis Deletraz beşinci, Yuki Tsunoda altıncı sırada yer aldı.

Son turlarda takım arkadaşı Shwartzman’a karşı yerini korumayı başaran Schumacher yedinci, Shwartzman sekizinci, Guanyu Zhou dokuzuncu oldu.

Günün son puanını alan isim ise Felipe Drugovich oldu.

Bu sonucun ardından Ilott, 102 puanla şampiyona liderliğine yükseldi. Lundgaard 87 puanla ikinci, Shwartzman 85 puanla üçüncü sırada.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 29 51'12.407     25
2 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 29 51'20.981 8.574 8.574 18
3 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 29 51'24.710 12.303 3.729 15
4 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 29 51'27.427 15.020 2.717 12
5 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 29 51'29.051 16.644 1.624 10
6 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 29 51'29.417 17.010 0.366 8
7 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 29 51'31.639 19.232 2.222 6
8 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 29 51'32.440 20.033 0.801 4
9 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 29 51'32.835 20.428 0.395 2
10 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 29 51'36.534 24.127 3.699 1
11 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 29 51'38.825 26.418 2.291  
12 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 29 51'40.516 28.109 1.691  
13 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 29 51'48.521 36.114 8.005  
14 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 29 51'54.132 41.725 5.611  
15 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 29 51'55.516 43.109 1.384  
16 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 29 51'55.659 43.252 0.143  
17 Japan Marino Sato Italy Trident 29 52'02.455 50.048 6.796  
18 Israel Roy Nissany Italy Trident 29 52'03.835 51.428 1.380  
19 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 29 52'26.600 1'14.193 22.765  
20 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 29 52'27.497 1'15.090 0.897  
21 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 28 52'04.246 1 Lap 1 Lap  
  Indonesia Sean Gelael France DAMS 21 8 laps      
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Silverstone F2: Ilott, Lundgaard'ın önünde pole pozisyonunu kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Silverstone II
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Cem Özel

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