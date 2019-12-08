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FIA F2 / Son dakika

Shwartzman: "Schumacher'den daha hızlıyım"

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Shwartzman: "Schumacher'den daha hızlıyım"
Ekleyen:
, Editör
8 Ara 2019 16:00

2019 Formula 3 şampiyonu Robert Shwartzman, Formula 2'de beraber yarışacağı Mick Schumacher'den daha hızlı olduğunu söylüyor.

Robert Shwartzman, 2018 yılında Avrupa Formula 3 Şampiyonası'nda Mick Schumacher'in gerisinde kalmıştı.

Sezon sonunda Schumacher Formula 2'ye geçerken, Shwartzman GP3'ün yerini alan Formula 3'e geçti ve şampiyon oldu.

Diğer tarafta Mick, Prema ile F2'de sadece bir galibiyet alabildi ve yeni sezonda Shwartzman'la birlikte yarışacak.

İkili Prema adına yarışacak ve her ikisi de Ferrari Genç Sürücü Akademisi'nin bir parçası.

Shwartzman, "Mick'le takım arkadaşı olmak farklı değil. Ona karşı basının daha fazla ilgisi var ama bütün bunları görmezden gelmeye ve sadece işimi yapmaya odaklanacağım."

"Bir pilot olarak Mick'ten daha güçlü ve hızlı olduğumu zaten biliyorum. Gelecek yıl hemen doğru şekilde başlayıp, kim olduğumu kanıtlamak istiyorum. Bu önemli olacak." dedi.

Shwartzman, bu yılki performansından tamamen memnun olmadığını da söyledi.

"Bu yıl çok iyi bir sezon geçirdim ama elbette mükemmel değildi. Yaptığım hatalar vardı, takımın yaptığı hatalar vardı. Neyse ki çok değildi. Muhtemelen kendi açımdan bir ya da iki tane vardı ve takım da aynı sayıda hata yaptı. Ama bunlar bizi ciddi şekilde etkilemedi."

"Belki 10 ya da 12 puan kaybettik ama şimdi her şey geride kaldı ve tabloya bakarsanız, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini görürsünüz."

"Formula 2 aracı benim için yeni olacak. Takımın da hemen hemen yeni olduğunu söyleyebiliriz. Çok az test yapabiliyoruz ve simülatörde çok çalışmamız lazım. Aracın özelliklerini mümkün olduğunca çabuk anlamalıyım."

Mick Schumacher, Ferrari Academy driver

Mick Schumacher, Ferrari Academy driver

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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