Shwartzman, F2'de Prema'da Schumacher'in takım arkadaşı olacak
Ferrari Formula 1 takımının genç yeteneği Robert Shwartzman, gelecek yıl Prema Racing'de Mick Schumacher'in takım arkadaşı olurken, Marcus Armstrong da ART Grand Prix ile yarışacak.
Bu yıl Sauber Junior Team'de pole ve podyum almayı başaran Callum Ilott, yeni sezonda Virtuosi Racing'e geçiş yapacak.
FIA F3 şampiyonu Shwartzman ve seriyi ikinci bitiren Armstrong, sırasıyla Prema ve ART takımlarına geçiş yapacaklar.
Shwartzman gibi Ferrari akademisinde yer alan Armstrong böylelikle George Russell ve Nyck de Vries'ın son iki yılda şampiyonluk yaşadığı ART için yarışacakken, Shwartzman bu yıl bir galibiyet alan Prema'da Schumacher'e katılacak.
Eski F1 pilotu Jean'ın oğlu Giuliano Alesi, Arden'in yerini alan HWA'ya katılacak.
Takım arkadaşı ise Artem Markelov olacak.
Sean Gelael böylelikle koltuksuz kalacak ama kendisinin Dan Ticktum'la birlikte DAMS'a geçmesi bekleniyor.
Kaynaklar, Armstrong'un takım arkadaşının Christian Lundgaard olacağını iddia ediyorlar.
Renault'nun genç pilotu Lundgaard'ın durumu henüz açıklanmadı.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , FIA F2
|Pilotlar
|Callum Ilott , Giuliano Alesi , Mick Schumacher , Robert Shwartzman , Marcus Armstrong
|Takımlar
|ART Grand Prix , HWA AG , Prema Powerteam , RUSSIAN TIME
|Editör
|Jack Benyon