Shwartzman, F2'de Prema'da Schumacher'in takım arkadaşı olacak

Bu yıl Sauber Junior Team'de pole ve podyum almayı başaran Callum Ilott, yeni sezonda Virtuosi Racing'e geçiş yapacak.

FIA F3 şampiyonu Shwartzman ve seriyi ikinci bitiren Armstrong, sırasıyla Prema ve ART takımlarına geçiş yapacaklar.

Shwartzman gibi Ferrari akademisinde yer alan Armstrong böylelikle George Russell ve Nyck de Vries'ın son iki yılda şampiyonluk yaşadığı ART için yarışacakken, Shwartzman bu yıl bir galibiyet alan Prema'da Schumacher'e katılacak.

Eski F1 pilotu Jean'ın oğlu Giuliano Alesi, Arden'in yerini alan HWA'ya katılacak.

Takım arkadaşı ise Artem Markelov olacak.

Sean Gelael böylelikle koltuksuz kalacak ama kendisinin Dan Ticktum'la birlikte DAMS'a geçmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Armstrong'un takım arkadaşının Christian Lundgaard olacağını iddia ediyorlar.

Renault'nun genç pilotu Lundgaard'ın durumu henüz açıklanmadı.