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FIA F2 / Haberler

Shwartzman: ‘’F2’deki yeni sert lastikler çok daha karmaşık’’

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker

Formula 2 şampiyona mücadelecisi Robert Shwartzman, 2021’de yeni gelen sert lastikleri Bahreyn’de test ettikten sonra, eskisine kıyasla ‘’çok daha karmaşık’’ olduğunu düşündüğünü. söyledi.

Shwartzman: ‘’F2’deki yeni sert lastikler çok daha karmaşık’’

F2 takımları yeni sert lastikleri, Çarşamba günü sonlanan ve üç gün süren sezon öncesi testlerde, Sakhir pistinde deneme fırsatı buldu.

Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Shwartzman, testleri genel sıralamada sekizinci olarak bitirmesinin ardından, Pirelli’nin yeni sert lastiklerinin zorlayıcı olduğunu söyledi.

Shwartzman testlerden memnundu  ancak yeni lastiklerin daha az yol tutuşu gösterdiğini ve alışılması daha zor olduğunu söyledi.

‘’Test iyi geçti. Sıralama performanslarımız kötü değildi, potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Ancak yine de birkaç şeyi geliştirmeliyiz.’’

‘’Yarış simülatörlerindeki performansımdan genel olarak mutluydum, ancak yeni sert lastikler eskilerine kıyasla çok daha karmaşıklar.’'

‘’Sezon başından itibaren başta olmayı deneyeceğim ve pozitif enerjiyle sezona başlayacağım.’’

Bu aynı zamanda, son günün sabah seansını birinci sırada ve genel sıralamada üçüncü sırada olan DAMS sürücüsü Marcus Armstrong’un da paylaştığı bir düşünce.

Formula 1’in alt serilerindeki ikinci yılına hazırlanan Yeni Zelandalı sürücü, yeni sert lastiklerin yarışmayı daha ilginç hale getireceğine inanıyor.

Armstrong şampiyonanın internet sitesinde şunları söyledi:’’Bu sabahki performanslar çok iyiydi. Artık yumuşak ve sert lastikler arasında bir fark olduğunu düşünüyorum.’’

‘’Sert lastikleri biraz değiştirdiler ve şimdi iki lastik arasındaki fark daha da açıldı. Yani yarışlar ilginç geçecek olabilir.’’

‘’Sıralamalarda her şey yol tutuşuyla alakalı olacak. Tümüyle iyi bir gündü, çok fazla tur tamamladık.’’

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F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor

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Editör Tom Howard

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