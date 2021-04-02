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FIA F2 / Son dakika

Shwartzman, Bahreyn hafta sonunun ardından ‘’çok üzgün’’

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker

Ferrari Akademisi sürücüsü Robert Shwartzman, FIA Formula 2 Şampiyonası’nın Bahreyn’deki açılış turundan ‘’çok üzgün’’ şekilde ayrıldı.

Shwartzman, Bahreyn hafta sonunun ardından ‘’çok üzgün’’

Geçtiğimiz sezon dört yarış kazanan Prema Racing sürücüsü Shwartzman, bu sezon başlamadan önce herkes tarafından açık şekilde favori olarak gösteriliyordu.

Ancak Rus sürücü, pistten geçme cezası aldığı Bahreyn’deki zorlu ana yarışın ardından, puan tablosunda sekizinci sırada yerini aldı.

21 yaşındaki genç sürücü, aracının sıralama turlarında güvenli moda geçmesinin ardından pole pozisyonu mücadelesi verememiş ve ilk yarışa ancak 11 sıradan başlamıştı.

Shwartzman, 11. sıradan başladığı yarışta, muhteşem bir sürüşle dördüncülüğe kadar yükseldi ancak bu onun için üç yarışlık hafta sonunun tek iyi yönüydü.

Cumartesi günkü ikinci yarışta Dan Ticktum ile yaşadığı temasla yarış dışı kalan Rus sürücü, pazar günkü ana yarışta Roy Nissany ile ilk turda temas yaşayıp İsrailli sürücünün yarış dışı kalması neden olmasının ardından pitten geçme cezası aldı ve yedinci oldu.

Böylelikle, sezon başlamadan önce favori olarak gösterilen Shwartzman, ilk yarış hafta sonunun ardından takım arkadaşı çaylak Oscar Piastri tarafından geçilmiş oldu.

Konu hakkında konuşan Shwartzman, ‘’Araç ve dengesi bu kadar iyiyken, bu hafta sonunun böyle geçmesine çok üzüldüm.’’

‘’Üç yarışta da podyum için mücadele etme şansımız vardı. Pazar yarışında iyi bir start aldım, ancak önümde yer yoktu ve nereye gidebileceğim hakkında kafam karışmıştı.’’

‘’Sonrasında üçüncü virajda Armstrong beni kerbin dışına doğru itti, bu tehlikeli sonuçlanabilirdi. Birkaç pozisyon kaybettim ve dördüncü viraja kirli lastiklerle geldim. İki ön lastiğim de kilitlendi ve Nissany’ye çarptım.’’

‘’Bu benim hatam, tüm suçu üstleniyorum. O noktada hiçbir şeyi kontrol edemedim. Pistten geçme cezamı tamamladım, bu adaletli bir cezaydı. Sonrasında da telafi etmek için elimden geleni yaptım. Sonunda yedinci bitirdik, altıncıya çok yakındık ve en hızlı tur zamanı bizdeydi.’’

‘’Şimdi geri dönüp çalışacağız ve bir dahaki yarışa odaklanacağız.’’ dedi.

F2 şampiyonası, 20-22 Mayıs tarihlerinde Monaco’da devam edecek.

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F2 Patronu, yeni hafta sonu formatının ‘’başarılı’’ geçtiğini açıkladı

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F2 Patronu, yeni hafta sonu formatının ‘’başarılı’’ geçtiğini açıkladı
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Seri FIA F2
Pilotlar Robert Shwartzman
Editör Tom Howard

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