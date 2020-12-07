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FIA F2 / Son dakika

Shwartzman, 2021'de Prema ile F2'de yarışmaya devam edecek

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Shwartzman, 2021'de Prema ile F2'de yarışmaya devam edecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Robert Shwartzman, 2021'de Prema ile Formula 2'de yarışmaya devam edecek.

Ferrari'nin genç yeteneği Robert Shwartzman, 2020 yılında Formula 2'ye geçmiş ve serideki ilk yılını 177 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı.

Shwartzman bu yıl toplamda dört galibiyet almayı başardı ve bu dört galibiyetin dışında iki kez de podyuma çıktı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Mick Schumacher'in 49 puan ardında tamamlayan Ferrari'nin genç sürücüsünün gelecek yıl Formula 2'de yarışmaya devam etmesi bekleniyordu.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Prema,  Schumacher'in F1'e geçeceği 2021 yılında Shwartzman'ın takım adına yarışmaya devam edeceğini duyurdu.

Shwartzman, "2021'de Prema ile Formula 2'de yarışacağım için çok mutluyum. Takım olarak hedefimiz kazanmak, bu sezon elde ettiğimiz sonuçları geliştirmek, çok çalışmak, aracı geliştirmek ve aynı zamanda birlikte yarışacağımız bir başka yılın tadını çıkarmak."

“Birlikte çalıştığımız dördüncü yıl olacak ve bundan en iyi şekilde faydalanacağız. Beni destekleyen herkese bana olan bağlılıklarından ötürü teşekkür etmek istiyorum. " dedi.

Prema geçtiğimiz hafta sonu UNI-Virtuosi'nin önünde 2020 F2 takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Takım patronu Rene Rosi, “Robert ile olan ilişkimizi 2021 sezonuna taşıyacağımız için mutluyuz."

"Şimdiye kadar onunla çalışmaktan büyük keyif aldık ve kaydedilen gelişimden gerçekten gurur duyuyoruz. Nadir bir yeteneği var ve önümüzdeki yıl bir adım daha ilerlemesini bekliyoruz."

"2020'de galibiyet için yarışabileceğini hemen kanıtladı ve 2021'de tutarlı sonuçlar almak için bu yıl kurduğumuz temelin üzerine eklemek istiyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Robert Shwartzman
Takımlar Prema Powerteam
Editör Rachit Thukral

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