Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

Formula 2'de, sezonun bitimine sadece iki yarış kaldı ve Mick Schumacher, en yakın takipçisi Callum Ilott'un 22 puan önünde seriyi ilk sırada götürüyor.

Ancak Formula 2'de her hafta sonunda iki yarış yapılıyor bu bu da potansiyel olarak alınabilecek 96 puan olduğu anlamına geliyor.

Şu anda Yuki Tsunoda 44, Christian Lundgaard 46, Robert Shwartzman ile Nikita Mazepin 51 ve Louis Deletraz 67 puan geride. Bu, Ilott'a ek olarak bu isimlerin de şampiyonluk şansının devam ettiği anlamına geliyor.

Bilinmeyenlerden bir diğeri, Bahreyn'deki ikinci pist konfigürasyonu olacak. Çünkü daha önce burada hiç F2 yarışı düzenlenmedi.

Mick Schumacher presents Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his fathers helmet to commemorate his equal race win record of 91 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Winning Constructor Representative, Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi, Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix and Mick Schumacher, Prema Racing celebrate on the podium with the champagne Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezonun son iki yarışı öncesinde RTL'ye konuşan Schumacher'e ruh hali soruldu ve Alman pilot şöyle yanıt verdi: "Sochi'den sonra, neredeyse iki aylık bir ara vermemize rağmen harika bir ruh hali içerisindeyim."

"Mücadelenin yakında yeniden başlayacak olmasına sevindim ve Bahreyn'de karşı karşıya olacağım görevleri yerine getirmeye hazırım."

"Şimdi her şey eşit: 27 Eylül'den sonra hiçbirimizin bir Formula 2 aracı kullanma fırsatı olmadı. Bütün bu süre boyunca takımımla yakın temas halindeydim ve son yarışlara iyi şekilde hazırlandım."

"2019'da Bahreyn'deki hafta sonu benim için başarılı geçti. İlk F2 yarışımdı ve sekizinci bitirdim, bu sayede de Pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başladım."

"Fakat lastik aşınması ile ilgili sorunların başlamasından ötürü o noktada ilk sırayı korumak mümkün değildi."

"Yine de bu sezon kullanmaya başladığımız yeni 18 inç lastiklerle çalışmak daha kolay."