Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Bahreyn / Son dakika

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

paylaşım
yorumlar
Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
Ekleyen:
, Editör

Mick Schumacher, 2020 Formula 2 sezonunun son yarışları için hazır olduğunu söyledi.

Formula 2'de, sezonun bitimine sadece iki yarış kaldı ve Mick Schumacher, en yakın takipçisi Callum Ilott'un 22 puan önünde seriyi ilk sırada götürüyor.

Ancak Formula 2'de her hafta sonunda iki yarış yapılıyor bu bu da potansiyel olarak alınabilecek 96 puan olduğu anlamına geliyor.

Şu anda Yuki Tsunoda 44, Christian Lundgaard 46, Robert Shwartzman ile Nikita Mazepin 51 ve Louis Deletraz 67 puan geride. Bu, Ilott'a ek olarak bu isimlerin de şampiyonluk şansının devam ettiği anlamına geliyor.

Bilinmeyenlerden bir diğeri, Bahreyn'deki ikinci pist konfigürasyonu olacak. Çünkü daha önce burada hiç F2 yarışı düzenlenmedi.

Mick Schumacher presents Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his fathers helmet to commemorate his equal race win record of 91

Mick Schumacher presents Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his fathers helmet to commemorate his equal race win record of 91

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Winning Constructor Representative, Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi, Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix and Mick Schumacher, Prema Racing celebrate on the podium with the champagne

Winning Constructor Representative, Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi, Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix and Mick Schumacher, Prema Racing celebrate on the podium with the champagne

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezonun son iki yarışı öncesinde RTL'ye konuşan Schumacher'e ruh hali soruldu ve Alman pilot şöyle yanıt verdi: "Sochi'den sonra, neredeyse iki aylık bir ara vermemize rağmen harika bir ruh hali içerisindeyim."

"Mücadelenin yakında yeniden başlayacak olmasına sevindim ve Bahreyn'de karşı karşıya olacağım görevleri yerine getirmeye hazırım."

"Şimdi her şey eşit: 27 Eylül'den sonra hiçbirimizin bir Formula 2 aracı kullanma fırsatı olmadı. Bütün bu süre boyunca takımımla yakın temas halindeydim ve son yarışlara iyi şekilde hazırlandım."

"2019'da Bahreyn'deki hafta sonu benim için başarılı geçti. İlk F2 yarışımdı ve sekizinci bitirdim, bu sayede de Pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başladım."

"Fakat lastik aşınması ile ilgili sorunların başlamasından ötürü o noktada ilk sırayı korumak mümkün değildi."

"Yine de bu sezon kullanmaya başladığımız yeni 18 inç lastiklerle çalışmak daha kolay."

 
2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Önceki haber

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Bahreyn
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"

Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"

Son Haberler

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
F2 FIA F2 / Son dakika

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
F2 FIA F2 / Son dakika

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"
F2 FIA F2 / Son dakika

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir
F2 FIA F2 / Son dakika

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

17s
2
Formula 1

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

12s
3
Formula 1

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

13s
4
Formula 1

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

20s
5
Formula 1

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

22s

Son Haberler

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
F2

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
F2

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"
F2

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir
F2

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının formatı, 2021'de değişiyor!
F2

Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının formatı, 2021'de değişiyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.