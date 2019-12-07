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FIA F2 / Son dakika

Schumacher: "F2'deki ikinci senem, 2021'de F1 için çok yardımcı olabilir"

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Schumacher: "F2'deki ikinci senem, 2021'de F1 için çok yardımcı olabilir"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ara 2019 05:41

Ferrari'nin genç yeteneği Mick Schumacher, 2020'de bir yıl daha Formula 2'de kalmasının Formula 1 öncesinde kendisine yardım edeceğinden emin.

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick, bu yıl Formula 2'de yarışmanın yanı sıra Ferrari ve Alfa Romeo F1 araçlarıyla testlerde yer aldı.

F2'de Macaristan'da zafere ulaşan ve sezonu 12. sırada bitiren genç sürücü, Prema Racing'le bir yıl daha burada yarışacak.

Motorsport.com'un kaynakları Schumacher'in 2020 Alfa Romeo koltuğu için değerlendirildiğini, ancak F1'de beklenen sonuçların gelmemesi ve sezonun ikinci yarısında Antonio Giovinazzi'nin performansını arttırmasıyla İtalyan sürücünün tercih edildiğini öğrendi.

Schumacher bunun yerine, F2'de ikinci bir yıl geçirecek ve burada 18 inç lastiklerle edecek. Bu da, 2021'de aynı jantlara geçecek F1 için önemli bir avantaj elde edeceği anlamına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Schumacher, "Elbette eğer Formula 1'de yarışma fırsatı bulursanız, bunu kabul edersiniz, bu yüzden fırsat yoktu. Bu oldukça açık."

"Ana sonrasında karar F2'de kalmaktı. Benim için alabileceğim en akıllıca ve en güvenilir karar buydu. Formula 2 gelecek yıl 18 inç lastiklere sahip olacak. Bu benim için olumlu bir şey çünkü 2021'de Formula 1 de bu lastikleri kullanacak. Eğer oraya adım atmayı başarırsak, bu bana yardım edebilir."

"Açıkçası farklı ama daha fazla deneyim kazanmama yardım edecek. Belki de beni gelecek yıl için farklı bir pozisyona yerleştirecek." dedi.

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

 

2018 Avrupa Formula 3 şampiyonu Schumacher, Nyck de Vries'ın 2018'de dördüncü olduğu Prema F2 aracının direksiyonuna geçmişti. Ancak Alman pilot, dayanıklılık sorunlarından ötürü 2019'de istediği sonuçları alamadığını söyledi.

Schumacher, "Bence saf performans anlamında bakarsak çok olumlu bir yıldı. Dayanıklılık anlamında ise olumsuzdu. Bence puanların ve pozisyonların bizden uzak olduğu, diğerlerinin güçlü bir hafta sonu geçirdiği birkaç yarış vardı."

"Maalesef F2'de pazar günkü ikinci yarışa ilk yarışın sonucu karar veriyor. Sorunları hep ilk yarışta yaşadım ve bu da hafta sonunun benim için kötü olacağı anlamına geliyordu. Talihsiz bir durum. Çünkü bence çok iyi hafta sonları geçirebilirdik. Bu da bana daha fazla puan getirebilirdi ve bu sayede şampiyonada farklı bir pozisyonda olabilirdim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Prema Powerteam
Editör Jack Benyon

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

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