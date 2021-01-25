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FIA F2 / Son dakika

Sauber'in genç sürücüsü Pourchaire, ART ile F2'de yarışacak

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Sauber'in genç sürücüsü Pourchaire, ART ile F2'de yarışacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sauber Akademi sürücüsü Theo Pourchaire, 2021'de Formula 2'ye geçecek ve ART Grand Prix ile mücadele edecek.

ADAC Formula 4 Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlamasının ardından geçen yıl Formula 3'e geçen ve ART Grand Prix ile iki galibiyet alıp sezonu ikinci sırada noktalayan Pourchaire, sezonun en dikkat çekici sürücülerinden bir tanesiydi.

Takım arkadaşı Oscar Piastri'nin sadece üç puan ardında kalan 17 yaşındaki sürücü, diğer iki Prema sürücüsü Logan Sargeant ve Frederik Vesti'yi geçmeyi başarmıştı.

Pourchaire ayrıca geçen yılın son iki Formula 2 yarışında HWA ile piste çıkmış ve bu seriyle ilgili deneyim kazanmıştı.

Bu açıklamayla beraber geçen yıl F3'te ilk iki sırayı alan Piastri ve Pourchaire, doğrudan Formula 2'ye geçiş yapmış olacaklar.

Pourchaire, "ART Grand Prix ile devam edebildiğim için çok mutluyum! Bu ekip bana geçen yıl F3'te sürüş yapma fırsatı verdi ve şimdi F2'de, Formula 1'in kapılarında bana eşlik ediyorlar."

"Bu yıl hedefim aynı: yine zirveyi hedefliyorum. Sauber Akademisi'ne, ART Grand Prix'ye, sponsorlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum."

"Bu yeni sezona tamamen hazırım. Muhtemelen bu yıl F2'deki en genç sürücü olacağım. Bu yüzden amacım mümkün olduğunca çok deneyim kazanmak ve sezon boyunca ilerleme kaydetmek olacak." dedi.

ART, 2020 sezonunu yedinci sırada tamamlarken; Renault'nun genç yeteneği Christian Lundgaard da aldığı iki galibiyetle yedinci olmuştu.

Lundgaard, geçen ay Bahreyn'deki sezon sonrası testinde ART ile piste çıktı ancak bu yıl takımda yer almayacak. Takım arkadaşı Marcus Armstrong ise DAMS'e katılmayı seçti.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Théo Pourchaire
Takımlar ART Grand Prix
Editör Rachit Thukral

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