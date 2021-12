Sargeant, 2022 F2 sezonu için Carlin'le anlaştı

20 yaşındaki Amerikalı sürücü, F4 Britanya Şampiyonası (2017) ve FIA Formula 3 Şampiyonası'nda (2019) Carlin adına yarışmış, son iki yılda ise F3'te Prema Racing ve Charouz Racing System ile mücadele etmişti.

Bu haftaki Abu Dhabi genç sürücü testinde Williams ile ilk F1 testine katılacak olan Sargeant, geçen yılki FIA Formula 3 şampiyonasını üçüncü bitirmişti fakat bütçe eksikliği nedeniyle kariyerini devam ettirmekte zorlandı. Son dakika fırsatıyla da Charouz'la F3'te kalıp, sezonu yedinci sırada bitirdi.

2019'da Macau Grand Prix'ye ilk kez katılıp üçüncü olan Amerikalı sürücü, önceki yıl Formula Renault Eurocup Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Sargeant, Carlin'in 2022 FIA F2 Şampiyonası ekibinde yarışacağı açıklanan ilk isim oldu. Takım, 2021 takımlar şampiyonasında Dan Ticktum ve Jehan Daruvala'nın kazandığı dört galibiyet sayesinde üçüncü olmuştu.

Cidde'de HWA Racelab ile ilk F2 yarışına katılan ve en iyi sonucu 14. sıra olan Sargeant, "Bu benim için inanılmaz bir hafta!"

"Yarın [Williams] FW43B'yi ilk kez sürmek ve ardından yeni F2 aracımda üç günlük test yapmak inanılmaz olacak."

"F2'de çok güçlü olan Carlin'e yeniden katılmak ve 2022 programımız üzerinde çalışmak için sabırsızlanıyorum. Trevor'a, menajerime ve tabii ki Williams Racing'e bu inanılmaz fırsat için çok teşekkürler." dedi.

Takım Patronu Trevor Carlin, “Büyük bir yetenek olan Logan ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Onunla F4 ve F3'te çalıştıktan sonra, şimdi bu basamakları FIA Formula 2 Şampiyonası'yla tamamlayabilmek harika."

"Yıllar içinde onun bir sürücü olarak büyüdüğünü ve olgunlaştığını gördük. Hiç şüphesiz F2'de güçlü bir sezon geçirmeye hazır." dedi.

Sargeant made his F2 debut in Jeddah with HWA

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images