Sakhir F2: Tsunoda pole pozisyonunu kazandı, Schumacher ile Nissany çarpıştı

Formula 2'de sezonun son yarışı bu hafta sonu Sakhir'deki dış pist düzeninde gerçekleştirilecek ve sıralama turları oldukça heyecanlıydı.

Sürücüler sadece 1 dakika süren pistte, birbirlerinin hava koridorlarını alabilmek adına pist üstünde birbirlerine oldukça yakın turlar attılar.

Christian Lundgaard 1:03.198'lik turuyla ilk dakikaların en hızlı ismi olmayı başardı.

Daha sonra Nikita Mazepin 1:02.798 yaparak ilk sırayı alsa da, Red Bull'un genç yeteneği Yuki Tsunoda 1:02.676 yapıp, Rus sürücüyü geride bırakmayı başardı.

Diğer tarafta şampiyona lideri Mick Schumacher iyi turlar atmakta zorlandı ve son 15 dakikaya girilirken 1:03.270 ile ancak 16. sırada yer alabildi.

Son 10 dakikaya girilirken tüm pilotlar adeta bir yarış gibi arka arkaya piste çıktılar. Sürücülerin çoğu derecelerini geliştirmekte zorlandı ve son dört dakikaya girilirken Luca Ghiotto spin atarak yolda kaldı. Bundan ötürü de kırmızı bayraklara sebep oldu.

Ghiotto'nun aracı pistten kaldırıldıktan sonra seans tekrar başladı fakat bu kez de Mick Schumacher ile Roy Nissany çarpıştı.

Tekrarlarda Schumacher'in Nissany'i son virajdan önce geçerken İsrailli sürücünün önüne doğru gittiği ve ardından temas yaşandığı görüldü. Sonrasın Nissany, aracının kontrolünü kaybederek Schumacher'e arkadan çarptı.

Bunun üzerine sarı bayrak sallandı ve seans sona erdi.

Böylelikle Tsunoda, sezonun son pole pozisyonunun sahibi oldu.

Nikita Mazepin ikinci olurken, Jehan Daruvala üçüncü oldu.

Prema sürücüsü Robert Shwartzman dördüncü olurken, Felipe Drugovich beşinci ve Christian Lundgaard altıncı oldu.

İlk onu Artem Markelov, Dan Tİcktum, Callum Ilott ve Louis Deletraz tamamladı.

Şampiyona ikincisi Ilott, UNI-Virtuosi için kötü geçen seansta ancak dokuzuncu olabildi.

Schumacher ise temiz tur atamadığı ve kazayla noktaladığı seansta 18. oldu.

Sıralama sonuçları: