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FIA F2 / Bahreyn II / Sıralama turları raporu

Sakhir F2: Tsunoda pole pozisyonunu kazandı, Schumacher ile Nissany çarpıştı

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Sakhir F2: Tsunoda pole pozisyonunu kazandı, Schumacher ile Nissany çarpıştı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sakhir'deki Formula 2 yarışı öncesinde pole pozisyonu Yuki Tsunoda'nın oldu.

Formula 2'de sezonun son yarışı bu hafta sonu Sakhir'deki dış pist düzeninde gerçekleştirilecek ve sıralama turları oldukça heyecanlıydı.

Sürücüler sadece 1 dakika süren pistte, birbirlerinin hava koridorlarını alabilmek adına pist üstünde birbirlerine oldukça yakın turlar attılar.

Christian Lundgaard 1:03.198'lik turuyla ilk dakikaların en hızlı ismi olmayı başardı.

Daha sonra Nikita Mazepin 1:02.798 yaparak ilk sırayı alsa da, Red Bull'un genç yeteneği Yuki Tsunoda 1:02.676 yapıp, Rus sürücüyü geride bırakmayı başardı.

Diğer tarafta şampiyona lideri Mick Schumacher iyi turlar atmakta zorlandı ve son 15 dakikaya girilirken 1:03.270 ile ancak 16. sırada yer alabildi.

Son 10 dakikaya girilirken tüm pilotlar adeta bir yarış gibi arka arkaya piste çıktılar. Sürücülerin çoğu derecelerini geliştirmekte zorlandı ve son dört dakikaya girilirken Luca Ghiotto spin atarak yolda kaldı. Bundan ötürü de kırmızı bayraklara sebep oldu.

Ghiotto'nun aracı pistten kaldırıldıktan sonra seans tekrar başladı fakat bu kez de Mick Schumacher ile Roy Nissany çarpıştı.

Tekrarlarda Schumacher'in Nissany'i son virajdan önce geçerken İsrailli sürücünün önüne doğru gittiği ve ardından temas yaşandığı görüldü. Sonrasın Nissany, aracının kontrolünü kaybederek Schumacher'e arkadan çarptı.

Bunun üzerine sarı bayrak sallandı ve seans sona erdi.

Böylelikle Tsunoda, sezonun son pole pozisyonunun sahibi oldu.

Nikita Mazepin ikinci olurken, Jehan Daruvala üçüncü oldu.

Prema sürücüsü Robert Shwartzman dördüncü olurken, Felipe Drugovich beşinci ve Christian Lundgaard altıncı oldu.

İlk onu Artem Markelov, Dan Tİcktum, Callum Ilott ve Louis Deletraz tamamladı. 

Şampiyona ikincisi Ilott, UNI-Virtuosi için kötü geçen seansta ancak dokuzuncu olabildi.

Schumacher ise temiz tur atamadığı ve kazayla noktaladığı seansta 18. oldu.

Sıralama sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'02.676  
2 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'02.798 0.122
3 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'02.807 0.131
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'02.822 0.146
5 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'02.841 0.165
6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'02.849 0.173
7 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'02.947 0.271
8 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'02.954 0.278
9 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'03.014 0.338
10 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'03.062 0.386
11 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'03.075 0.399
12 Japan Marino Sato Italy Trident 1'03.116 0.440
13 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'03.147 0.471
14 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'03.166 0.490
15 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'03.169 0.493
16 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 1'03.194 0.518
17 France Théo Pourchaire Germany HWA AG 1'03.228 0.552
18 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'03.270 0.594
19 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'03.317 0.641
20 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'03.403 0.727
21 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'03.552 0.876
22 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1'03.738 1.062
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Seri FIA F2
Etkinlik Bahreyn II
Pilotlar Mick Schumacher , Yuki Tsunoda

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