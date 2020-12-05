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FIA F2 / Bahreyn II / Yarış raporu

Sakhir F2: Tsunoda kazandı, Ilott ve Schumacher 6-7 oldular!

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Sakhir F2: Tsunoda kazandı, Ilott ve Schumacher 6-7 oldular!
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F2'nin Sakhir'de yapılan sezon finalinin ilk yarışını kazanan isim Carlin pilotu Yuki Tsunoda olurken, şampiyona için çekişen Callum Ilott ve Mick Schumacher, yarışı altıncı ve yedinci sırada tamamladılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Tsunoda, startın ardından ilk virajda Hitech pilotu Nikita Mazepin'e geçildi. Mazepin'in ardından, Prema pilotu Robert Shwartzman da Tsunoda'yı geride bıraktı ve dördüncü viraja gelinmeden önce Carlin pilotu üçüncülüğe kadar geriledi.

Bu sırada yarışa dokuzuncu sırada başlayan şampiyona adayı Uni Virtuosi pilotu Callum Ilott yedinci sıraya kadar yükselirken, şampiyona lideri Prema pilotu Mick Schumacher ise 18. sırada başladığı yarışta ilk turda 16. sıraya çıktı. 

Schumacher tur başına sürekli olarak önündeki araçları geride bırakmaya başladı ve dünkü sıralamaların sonunda Trident pilotu Roy Nissany ile yaptığı kazanın yarattığı hasarı azaltmak amacıyla bugün piste çıktı.

İlk üç sıradaki Mazepin, Shwartzman ve Tsunoda'nın arasında ise birer saniye bulunuyordu, ancak 13. turda Tsunoda arayı kapadı ve Shwartzman'ı geçmek için atak yaptı, böylece Prema pilotunu pist üzerinde geçmeyi başardı.

Bu geçişin ardından Shwartzman, erken pit ile Tsunoda'yı yeniden geçmek için 15. turda pite geldi, ancak Carlin pilotu 17. turda bu stratejik hamleye cevap verdi. Tsunoda ile aynı turda pite gelen bir diğer isim ise Ilott oldu. 

16. turda pite gelen Mazepin, pitten sonra gerisine düştüğü Shwartzman ile girdiği pist üstü mücadelenin ardından, vatandaşı olan Prema pilotunu geride bırakmayı başardı, ancak Tsunoda'nın doğru zamanda gelen piti ile beraber Japon pilot her ikisini birden pitlerde geride bıraktı.

Pitlerde geçmesine rağmen lastikleri soğuk kalan Tsunoda, bir sonraki turda hem Mazepin'e hem de Shwartzman'a geçildi. 

Schumacher ise yarışa sert lastikle başlaması sebebiyle uzun bir ilk bölüm geçirdi ve ilk pitlerini yapan pilotların ardından yarışın geçici olarak lideri oldu. 

44. tura gelindiğinde ise Tsunoda, liderlik için Mazepin'e atağını yaptı ve Hitech pilotunu geride bıraktı. Bir tur sonrasında ise arkada yumuşak lastikleri ile gelen Uni Virtuosi pilotu Guan Yu Zhou ve MP Motorsport pilotu Felipe Drugovich de Mazepin'i sıkıştırmaya başladılar.

Hızlı olan Zhou, önce Drugovich'i ve ardından Mazepin'i geride bırakarak ikinci sıraya çıkmış olsa da, öndeki Tsunoda bu üçlünün savaşından faydalanarak kendisine rahat bir fark yaratmıştı.

Son tura gelindiğinde ise Drugovich, dördüncü viraj öncesinde Mazepin'e atak yapmaya çalıştı ancak Mazepin'den çok sert bir savunma geldi ve Rus pilot podyumun son basamağını bırakmadı. Bu sert savunmasının ardından Mazepin'in olayı an itibariyle inceleme altında.

Yarışı kazanan isim ise, hafta sonunda puana, süper lisansı almak ve F1'e geçiş yapmak için, en çok ihtiyacı olan isim olan Yuki Tsunoda olurken podyumu tamamlayan isimler Guan Yu Zhou ve Nikita Mazepin oldular.

Drugovich dördüncü, Shwartzman beşinci, Ilott altıncı, inanılmaz bir hasar azaltma performansı sergileyen Schumacher yedinci, Daruvala sekizinci, Ticktum dokuzuncu oldu, ilk 10'u tamamlayan isim ise Piquet oldu.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 48 -       25
2 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 48 5.600 5.600 5.600   18
3 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 48 6.200 6.200 0.600   15
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 48 6.600 6.600 0.400   12
5 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 48 7.400 7.400 0.800   10
6 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 48 8.100 8.100 0.700   8
7 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 48 10.300 10.300 2.200   6
8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 48 11.800 11.800 1.500   4
9 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 48 14.600 14.600 2.800   2
10 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 48 17.500 17.500 2.900   1
11 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 48 17.700 17.700 0.200    
12 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 48 19.300 19.300 1.600    
13 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 48 31.900 31.900 12.600    
14 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 48 34.300 34.300 2.400    
15 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 48 35.000 35.000 0.700    
16 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 48 38.100 38.100 3.100    
17 Japan Marino Sato Italy Trident 48 39.000 39.000 0.900    
18 France Théo Pourchaire Germany HWA AG 48 41.700 41.700 2.700    
19 Indonesia Sean Gelael France DAMS 48 45.800 45.800 4.100    
20 Israel Roy Nissany Italy Trident 48 50.300 50.300 4.500    
21 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 48 59.200 59.200 8.900    
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 47 1 lap        
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Sakhir F2: Tsunoda pole pozisyonunu kazandı, Schumacher ile Nissany çarpıştı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Bahreyn II
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Efe Kahya

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