Sakhir F2: Tsunoda kazandı, Ilott ve Schumacher 6-7 oldular!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Tsunoda, startın ardından ilk virajda Hitech pilotu Nikita Mazepin'e geçildi. Mazepin'in ardından, Prema pilotu Robert Shwartzman da Tsunoda'yı geride bıraktı ve dördüncü viraja gelinmeden önce Carlin pilotu üçüncülüğe kadar geriledi.

Bu sırada yarışa dokuzuncu sırada başlayan şampiyona adayı Uni Virtuosi pilotu Callum Ilott yedinci sıraya kadar yükselirken, şampiyona lideri Prema pilotu Mick Schumacher ise 18. sırada başladığı yarışta ilk turda 16. sıraya çıktı.

Schumacher tur başına sürekli olarak önündeki araçları geride bırakmaya başladı ve dünkü sıralamaların sonunda Trident pilotu Roy Nissany ile yaptığı kazanın yarattığı hasarı azaltmak amacıyla bugün piste çıktı.

İlk üç sıradaki Mazepin, Shwartzman ve Tsunoda'nın arasında ise birer saniye bulunuyordu, ancak 13. turda Tsunoda arayı kapadı ve Shwartzman'ı geçmek için atak yaptı, böylece Prema pilotunu pist üzerinde geçmeyi başardı.

Bu geçişin ardından Shwartzman, erken pit ile Tsunoda'yı yeniden geçmek için 15. turda pite geldi, ancak Carlin pilotu 17. turda bu stratejik hamleye cevap verdi. Tsunoda ile aynı turda pite gelen bir diğer isim ise Ilott oldu.

16. turda pite gelen Mazepin, pitten sonra gerisine düştüğü Shwartzman ile girdiği pist üstü mücadelenin ardından, vatandaşı olan Prema pilotunu geride bırakmayı başardı, ancak Tsunoda'nın doğru zamanda gelen piti ile beraber Japon pilot her ikisini birden pitlerde geride bıraktı.

Pitlerde geçmesine rağmen lastikleri soğuk kalan Tsunoda, bir sonraki turda hem Mazepin'e hem de Shwartzman'a geçildi.

Schumacher ise yarışa sert lastikle başlaması sebebiyle uzun bir ilk bölüm geçirdi ve ilk pitlerini yapan pilotların ardından yarışın geçici olarak lideri oldu.

44. tura gelindiğinde ise Tsunoda, liderlik için Mazepin'e atağını yaptı ve Hitech pilotunu geride bıraktı. Bir tur sonrasında ise arkada yumuşak lastikleri ile gelen Uni Virtuosi pilotu Guan Yu Zhou ve MP Motorsport pilotu Felipe Drugovich de Mazepin'i sıkıştırmaya başladılar.

Hızlı olan Zhou, önce Drugovich'i ve ardından Mazepin'i geride bırakarak ikinci sıraya çıkmış olsa da, öndeki Tsunoda bu üçlünün savaşından faydalanarak kendisine rahat bir fark yaratmıştı.

Son tura gelindiğinde ise Drugovich, dördüncü viraj öncesinde Mazepin'e atak yapmaya çalıştı ancak Mazepin'den çok sert bir savunma geldi ve Rus pilot podyumun son basamağını bırakmadı. Bu sert savunmasının ardından Mazepin'in olayı an itibariyle inceleme altında.

Yarışı kazanan isim ise, hafta sonunda puana, süper lisansı almak ve F1'e geçiş yapmak için, en çok ihtiyacı olan isim olan Yuki Tsunoda olurken podyumu tamamlayan isimler Guan Yu Zhou ve Nikita Mazepin oldular.

Drugovich dördüncü, Shwartzman beşinci, Ilott altıncı, inanılmaz bir hasar azaltma performansı sergileyen Schumacher yedinci, Daruvala sekizinci, Ticktum dokuzuncu oldu, ilk 10'u tamamlayan isim ise Piquet oldu.