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FIA F2 / Spa-Francorchamps / Son dakika

Sakatlanan Gelael'in DAMS'taki yerine Vips geeçcek

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Sakatlanan Gelael'in DAMS'taki yerine Vips geeçcek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull sürücüsü Juri Vips, sakatlanan Sean Gelael'in yerine Belçika'da ilk FIA Formula 2 yarışına DAMS'la çıkacak.

Estonyalı sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Barcelona'da yapılan ikinci yarışın son turunda, bir kerb darbesinin ardından sırtından sakatlanan Sean Gelael'in yerini alacak. Vips Monza ve Mugello yarışlarına da katılacak.

Vips, geçen yıl FIA F3 serisinde yarıştı, üç yarış kazandı ve şampiyonayı dördüncü olarak bitirdi. Ayrıca, pole pozisyonunu aldığı Macau'da da ikinci oldu. Red Bull 2020 için onu F2 yerine Super Formula'da yarıştırmayı seçti.

2019'un sonunda Suzuka'da bir yarışa katıldı, ancak 2020 sezonunda yarışma ihtimali COVID-19 krizi ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle tehlikeye girdi. 20 yaşındaki genç sürücü, önümüzdeki hafta yapılacak Motegi'deki açılış yarışı için Japonya'ya gidemeyecek.

Ayrıca bu ayın başında Misano'da yapılan Formula Regional European serisinin ilk yarışlarında da yer aldı.

Vips, "DAMS'ın bana verdiği fırsattan ötürü çok mutlu ve müteşekkirim. F2 sezonunun yarısı geride kaldığı için mücadelenin gerçekten zor olacağını biliyorum, ancak takıma hak ettikleri kadar güçlü sonuçlar getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Ayrıca, hızlanmama yardımcı olacağından emin olduğum Dan Ticktum ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte takım için iyi puanlar almayı hedefleyeceğiz." dedi.

DAMS takımının sahipleri Gregory ve Olivier Driot şunları eklediler: "Bir takımın sezon içerisinde, özellikle de bu şekilde sürücü değiştirmek zorunda kalması her zaman zordur. Sean takıma çok iyi entegre olmuş birisi ve DAMS'ın her üyesiyle yakın. Bu yüzden bu bizi çok etkiledi."

"Yine de önümüzdeki yarışlar için Dan'e iyi bir takım arkadaşı bulmalıydık. Çok yetenekli bir sürücü olan ve alt kategorilerde hızını gösteren Juri Vips'i takıma getirmekten mutluluk duyuyoruz."

"Hiç F2 aracı kullanmadığı için başlangıç zor olacak. Bu yüzden Spa, normal bir yarış hafta sonundan çok bir test gibi olacak. Takımdan, mühendislerden ve Dan'den de iyi bir destek alacak. Bu nedenle sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç ​​yapmayı umuyoruz."

Gelael, Barselona'daki kaza akşamı hastaneden taburcu edildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Sean Gelael , Jüri Vips
Editör Adam Cooper

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