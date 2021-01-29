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FIA F2 / Son dakika

Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek

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Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Williams Formula 1'in test pilotu Roy Nissany, 2021 FIA Formula 2 sezonu için DAMS ekibine katıldı.

İsrailli sürücü, Formula 2'ye ilk kez 2018 yılında Campos ile adım atmış ve bir yıl aradan sonra geçen yıl Trident ile geri dönmüştü.

Geçen sezon şampiyonayı 19. sırada tamamlayan Nissany, Spa'da sekizinci olarak en iyi sonucunu elde etti.

Nissany yeni sezon için DAMS'le anlaştı ve burada Ferrari'nin genç yeteneği Marcus Armstrong'un takım arkadaşı olacak.

Nissany, DAMS'deki görevinin yanı sıra Williams F1'in test pilotluğunu yapmaya devam edecek ve takımla bir dizi teste katılacak.

Geçen yılın Aralık ayındaki F2 sezon sonu testinde DAMS ile piste çıkan Nissany, "DAMS gibi oldukça saygın bir takımın parçası olmaktan heyecan duyuyorum."

"Harika bir geçmişleri ve Formula 2'de güçlü bir namları var, bu yüzden böyle bir ekibe katılmaktan heyecan duyuyorum."

"Geçen yılki sezon sonu testinde daha şimdiden bazı güçlü çalışmalar yapmıştık ve artık Mart ayındaki başlangıcı sabırsızlıkla bekliyorum.

"Umarım gridin önünde savabiliriz. Önümüzde çok heyecan verici bir macera olduğuna inanıyorum, bu yüzden başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Şu anda gridde sekiz boş koltuk bulunuyor. Trident ve Charouz henüz iki sürücüsünü de açıklamadı. Campos, MP Motorsport, ART ve UNI-Virtuosi'nin ikinci pilotlarının kim olacağı da belirsizliğini koruyor.

MP Motorsport koltuğu için eski F1 pilotu Roberto Merhi ve Haas'ın genç sürücüsü Louis Deletraz çekişiyor.

Yeni sezon 26-28 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

2021 FIA F2 gridi:

Prema Racing: Robert Shwartzman, Oscar Piastri
UNI- Virtuosi: Felipe Drugovich, Açıklanacak
Carlin: Jehan Daruvala, Dan Ticktum
Hitech Grand Prix: Juri Vips, Liam Lawson
ART Grand Prix: Theo Pourchaire, Açıklanacak
MP Motorsport: Lirim Zendeli, Açıklanacak
Charouz Racing System: Açıklanacak, Açıklanacak 
DAMS: Marcus Armstrong, Roy Nissany 
Campos Racing: Ralph Boschung, Açıklanacak
HWA Racelab: Matteo Nannini, Alessio Deledda
Trident: Açıklanacak, Açıklanacak

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Roy Nissany
Takımlar DAMS
Editör Tom Howard

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