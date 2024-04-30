Röportaj: Joshua Dürksen ile röportaj

Güney Amerika uzun yıllar boyunca Formula 1'e yeteneki pilotlar kazandırdı, tabii ki bunların en başında Ayrton Senna yer alıyor. Bu büyük kıtanın motor sporlarına ilgisi yüksek bir düzeyde olsa da Paraguay'da maalesef yakın geçmişe kadar motor sporları sektöründe bir atılım söz konusu değildi.

Ülkenin tesis eksikliği ve sporcu yetiştirememe problemleri de bunun ana nedenleriydi aslında. Ama Paraguay'ın ilk Formula pilotu olan Joshua Dürksen'den sonra spora karşı olan ilgi çok hızlı bir şekilde arttı. Dürksen bir Alman-Paraguay çift kimliğine sahip olsa da kariyerinin en başında büyüdüğü toprakların bayrağını kullanmayı seçti de onun hikayesi başlamış oldu.

İzzet Emir Töngü de bu hikayenin kahramanı ile bir röportaj gerçekleştirdi ve çok değerli bilgiler aldı. Şimdiden keyifli okumalar

İzzet Emir: Motor sporlarında idol olarak gördüğün kişiler kimler?

Joshua Dürksen: Hayranı olduğum birçok pilot var ama birini seçmem gerekirse Ayrton Senna diyebilirim

İzzet Emir: Yarış pilotu olmak istediğini ilk ne zaman fark ettin?

Joshua Dürksen: İlk go kart deneyimimde fark ettim, bu işe aşık olduğumu ve ileride yapmak istediğim şeyin yarış pilotluğu olduğunu ilk o zaman anladım

İzzet Emir: 2024 Formula 2 sezonundan beklentilerin neler, hedeflerin ve takım olarak neleri yapmayı umuyorsunuz?

Joshua Dürksen: Açıkçası bir beklentim yok. Buraya daha yeni geldim. Yarıştan yarışa maksimum olarak ne öğrenebilirsem onu öğrenmeye çalışacağım ama kesinlikle çok fazla puan toplamayı umuyoruz

İzzet Emir: Alt serilerde yetenekli sürücüleri diğerlerinden ayıran ana etmenler nelerdir, araç kurulumlarının bunda ne kadar bir katkısı var?

Joshua Dürksen: Ana faktör kesinlikle para, son yıllarda senin de görebileceğin gibi spor epey pahalılaştı. Ne kadar fazla paran olursa o kadar fazla yatırım yapar ve gelişirsin. Gelişmek için paraya çok ihtiyacımız var, bütçesi bize göre fazla olan pilotlara karşı yarışabilmek için araçla daha fazla savaşmak ve daha fazla çalışmamız gerekiyor

Ayrıca tabii ki aracın kurulumu çok etkiliyor. Bunun örneklerini Formula 1’de de görebiliriz. Araç kurulumu iyi olan pilotlar her zaman bir adım önde oluyorlar.

İzzet Emir: Yarışlardan önce yaptığın bir ritüelin var mı peki?

Joshua Dürksen: Hemen alıştığım ve her zaman yaptığım bir şey var tabiki, araca her zaman sol taraftan biniyorum. Karting yıllarımdan kalmış bir alışkanlık aslında, karting aracının motoru sağ tarafta olduğu için soldan araca binmek zorundaydım.

İzzet Emir: Kendini 5 yıl içerisinde nerede görüyorsun?

Joshua Dürksen: Eğer her şey beklediğim gibi giderse Formula 1.

İzzet Emir: Son yıllarda senin de bildiğin gibi sponsor bulamamaktan dolayı çok fazla yetenekli Formula 2 pilotu Formula 1’e giremedi. Bunun gibi bir durum senin başına gelirse ikinci plan olarak gördüğün bir seri var mı

Joshua Dürksen: Evet düşündüğüm çok fazla seri var aslında. İsim vermek gerekirse Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve IndyCar. Ama tabii ki şuanda ana planım Formula 1.

İzzet Emir: Kariyerin boyunca yarış haftalarında yaşadığınız ilginç veya komik bir anınız var mı?

Joshua Dürksen: Evet bir tane var. İlk F4 sezonumda bir sıralama seansı öncesi otelde kahvaltı yaparken mühendisimden bir mesaj aldım. 20 dakika içerisinde sıralama seansının başlayacağını söyledi ve benim nerede olduğumu sordu. Mesajı gördükten sonra biraz korktum çünkü seansa yetişmek zorundaydık. Acele bir şekilde piste gittim ve hızlıca hazırlandım. O süreç boyunca çok endişelenmiştim, olaylar çok hızlı gerçekleşti ama şanslıyım ki zamanında orada oldum ve bir sorun yaşamadım.

İzzet Emir: Formula 2’de yarışacağını 2023 sezonu devam ederken açıkladın. Erken bir zamanda açıklamak senin üzerinde bir baskı yarattı mı?

Joshua Dürksen: Açıkça konuşmak gerekirse hiç baskı yaratmadı. Çünkü gelecek sezonum için her şey kesin ve netti. Hazırlanmak için çok fazla zamanım vardı ve ben de iyi bir şekilde hazırlandım. Evet, hazırlanmak için gerçekten iyiydi.

İzzet Emir: Sezon öncesi Formula 3 testlerine de PHM Racing ile katılmıştın. F2 aracına binmeden önce F3 ile test yaparak neleri öğrendin

Joshua Dürksen: Öncelikle hızı öğrendim, F2 araçları F3’den daha hızlı tabii ki ama F3 sürmek 2024 sezonu için bir referans oldu. Araçlar birbirine benziyor ve ben de çok fazla şey öğrendim. Hız, frenler, sürüş stili ve bir çok başka şey daha.

İzzet Emir: PHM hakkındaki ilk görüşlerin neler?

Joshua Dürksen: Açıkçası yeni bir araç ve çok potansiyelli. Öğreneceğimiz ve geliştireceğimiz yerler var. İlk görüşüm güzel. Takım, çalışanlar ve geri kalan her şey güzel. Ekipteki hereks çok motive edici. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. ve evet çok mutlu ve rahat hissediyorum burada. Umuyorum ki zorlayacağız ve güzel sonuçlar alacağız.

İzzet Emir: Almanya çift vatandaşlığın varken neden bayrağında Paraguay'ı seçtin. Almanya sana daha fazla sponsor ve avantaj sağlamaz mıydı?

Joshua Dürksen: Paraguay’ı seçtim çünkü orada doğdum ve tüm yaşamım orada geçti. Bana Paraguay'da inanılmaz bir destek var. Hatta ülke başkanları bile benim yarışlarımı takip ediyorlar. Ben de onlarla kalmak ve Paraguay'ı temsil etmek istedim.

İzzet Emir: Kendini 3 kelime ile anlatır mısın

Joshua Dürksen: Çalışkan, sakin ve kendinden emin

İzzet Emir: Sana göre en iyi yarışın hangisi

Joshua Dürksen: Çok fazla favori yarışım var ama en iyisi kesinlikle 2020 Hockenheim yarışıydı. Yarışa poleden başladım ve kazandım. Gariele Mini ile rekabet halindeydik, beni geçmeye çalışırken bir temas yaşadık ve kaza yaptık. Aracımda hasar vardı, Crawford ve Jonny Edgar çok yakından beni yakalamaya çalıştılar ama çok küçük bir fark ile yarışı kazanabildim, yarım saniyeyle olması lazım.

İzzet Emir: Kariyerin boyunca beraber yarıştığın iyi takım arkadaşın veya arkadaşların kimler

Joshua Dürksen: Eduarda Barrichello ve Noel Leon ile aynı takımda bulunmak benim açımdan çok iyiydi. Onlar ile her zaman İspanyolca ve Portekizce konuşurduk. Ayrıca şuanda PHM’de zamanımın çoğunu Taylor Barnard ile geçiriyorum. Kendisi çok iyi bir takım arkadaşı. Kendisi ile zaman geçirmekten çok keyif alıyorum.

İzzet Emir: FRECA’dan F2’ye geçerken zorluk yaşadın mı, çünkü senin de bildiğin gibi iki seri arasında uçurum gibi bir fark var

Joshua Dürksen: Evet FRECA’dan F2’ye geçiş farklı bir dünya gibiydi. Araç gücü, yol tutu ve çok fazla şey daha farklı. Ama şanslıyım ki çok hızlı alıştım ve uyum sağladım

İzzet Emir: Sezon öncesi nasıl bir hazırlık programın vardı, Bahreyn öncesi sezona nasıl hazırlandın

Joshua Dürksen: Bildiğin gibi her zaman araçlar ile antrenman yapamıyoruz. Ama sim racing her zaman benim antrenman yerimdi. Tüm pistler için çalıştım. Pistlerde bolca antrenman yaparak ve şampiyonanın tamamını öğrenerek sezona hazırlandım.