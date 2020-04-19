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FIA F2 / Son dakika

Robert Shwartzman'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Robert Shwartzman'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 07:03

Ferrari'nin genç yeteneği ve Formula 3 şampiyonu Robert Shwartzman'ın babası cumartesi günü hayatını kaybetti.

Alt kategorilerde başarılı bir performans sergileyen ve geçen yıl F3'te şampiyon olan Robert Shwartzman, en umut vadeden genç sürücüler arasında yer alıyor.

Cuma günü yapılan açıklamada, Robert'ın 52 yaşındaki babası Mikhail Shwartzman'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mikhail'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve bundan ötürü hastanede tedavi görüyordu. Ölüm nedeni hakkında resmi bir doğrulama olmasa bile bunun koronavirüs nedeniyle olduğu düşünülüyor.

SMP Racing tarafından yapılan açıklamada, “Pilotumuz Robert Shwartzman'ın babası Mikhail Shwartzman hayatını kaybetti. Robert ve ailesine başsağlığı diliyoruz ve Robert'ın bu kayıpla başa çıkmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” denildi.

Mikhail Shwartzman başarılı bir girişimciydi. Tüm gücünü ve kaynaklarını hayatının ana işi olarak düşündüğü oğlunun kariyerine yatırmıştı.

Genç Rus pilot Instagram hesabı üzerinden, "Bunu her yazdığımda ağlıyorum, gittiğine inanamıyorum. Hayatım ve kariyerim boyunca bana çok yardımcı oldun ve bunun karşılığını zamanında ödeyemedim.  Sen dünyanın en iyi babasısın, seni seviyorum ve seni çok özleyeceğim..." yazdı.

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Seri Formula 1 , FIA F2
Editör Kemal Şengül

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