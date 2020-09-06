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FIA F2 / Monza / Son dakika

Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!

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Resmi: Ticktum diskalifiye oldu, Ilott yarışın yeni galibi!
Ekleyen:
, Editör

Monza Sprint yarışının galibi Dan Ticktum, aracından %0.08 oranında yakıt örneği alınamadığı için diskalifiye edildi, böylece yarışın galibi Uni-Virtuosi pilotu Callum Ilott oldu.

Teknik Delege'nin raporunda, Ticktum'un aracından 0.05 kg yakıt örneği alındığını, bunun da teknik kurallara aykırı olduğunu söyledi. Tüm katılımcılar, yarışın herhangi bir bölümünde 0.8 kg yakıt örneği alınacağından emin olmalılar.

Bu değişiklik ile beraber 2 numaralı araç diskalifiye edildi, böylece Ticktum sprint yarışında aldığı galibiyeti kaybetti. Böylece yarışı ikinci sırada tamamlayan Callum Ilott yeni galip olurken, Christian Lundgaard ikinci, Mick Schumacher ise üçüncü oldu.

İlk sekizi tamamlayan isimler ise Louis Deletraz, Robert Shwartzman, Jehan Daruvala, Jack Aitken ve sekizinciliğe yükselerek son puanı alan Nikita Mazepin oldu.

Bu gelişmeyle beraber Ilott şampiyonada 149 puanla birinciliğini korudu. Schumacher ise, Ilott'un altı puan gerisinde ikinci, Shwartzman ise Ilott'un dokuz puan gerisinde üçüncü sıradaki yerlerini korudular. Ticktum ise Deletraz'ın arkasında dokuzuncu sırada yer aldı. 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Monza
Alt-etkinlik Yarış 2
Pilotlar Callum Ilott , Dan Ticktum
Editör Efe Kahya

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