Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!

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Geçen sezonu üç galibiyet ve yedi podyumla kapatan Pourchaire, özellikle son yarışlardaki şanssızlıkları ve düşük performansı nedeniyle sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sauber akademisinde yer alan Pourchaire, geçen yıl Amerika GP'si 1. antrenman seansında Alfa Romeo direksiyonuna geçti ve ilk kez bir Formula 1 yarış hafta sonuna katıldı.

Temmuz ayında "gelecek sezon F2'de mücadele etmeyeceğini" duyuran Pourchaire'in Super Formula'da yarışması bekleniyordu, ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu plan suya düştü -bu da Fransız sürücüye F2'ye dönmekten başka seçenek bırakmıyordu.

Pourchaire, "Benim için bir aile haline gelen ART Grand Prix ile F2 kariyerimi uzatmaktan daha mutlu olamazdım."

"Geçtiğimiz üç yıl boyunca yoğun anlar yaşadık, dolayısıyla 2023 sezonuna beni tanıyan ve beni mümkün olan en iyi durumlara nasıl sokacağını bilen bir takımla hazırlanmak çok önemli."

"Geçen yıl başarılı olamamış olabiliriz ama bizi daha da güçlü kılacak deneyimler kazandık.

"Bu sezon takımı şampiyonluğa taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Takım patronu Sebastien Philippe ise, "Theo hala griddeki en genç sürücülerden biri olacak, ancak artık hızı ve mücadeleciliğiyle birleşen teknik ve kişisel bir olgunluğa da sahip, bu da sürekli olarak ön sıralarda yarışmasına yardım edecek."

"Geçen sezon bize her detayın ne kadar önemli olduğunu gösterdi."

"Theo ile Formula 2'de geçirdiğimiz iki sezonun ardından takımın misyonu 2023'te şampiyonluk şansımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmak olacak." dedi.

Théo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: DPPI